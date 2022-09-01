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https://sputniknews.com.tr/20220901/gulsen-ezani-duyunca-konseri-durdurdu-1060675583.html
Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu
Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu
İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan tarihinde verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T14:49+0300
2022-09-01T15:02+0300
türkiye
gülşen
ezan
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Ev hapsi şartıyla geçtiğimiz günlerde tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in bir başka konserinde çekilen yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Haber Global'in aktardığı görüntülerde ünlü şarkıcı, ezana hassasiyet göstererek yeni şarkısını söylemek için ezanın bitmesini beklediği görüldü.Yayınlanan görüntüler üzerine bir çok kullanıcı 'İnsanları dış görünüşüne göre yargılamayı bırakın' ve 'Ön yargı çok kötü bir şey' yorumlarını yaptı.Gülşen'in konserinde kaydedilen görüntülerde 'Tam zamanında söylemişim (ezanı) dinleyelim ve devam edelim olur mu?' dediği duyuluyor.
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gülşen, ezan
gülşen, ezan

Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu

14:49 01.09.2022 (güncellendi: 15:02 01.09.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan tarihinde verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan ve ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in daha önceki bir konser sırasında ezan sesini duyunca performansı durdurduğu ortaya çıktı.
Ev hapsi şartıyla geçtiğimiz günlerde tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in bir başka konserinde çekilen yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Haber Global'in aktardığı görüntülerde ünlü şarkıcı, ezana hassasiyet göstererek yeni şarkısını söylemek için ezanın bitmesini beklediği görüldü.
Yayınlanan görüntüler üzerine bir çok kullanıcı 'İnsanları dış görünüşüne göre yargılamayı bırakın' ve 'Ön yargı çok kötü bir şey' yorumlarını yaptı.
Gülşen'in konserinde kaydedilen görüntülerde 'Tam zamanında söylemişim (ezanı) dinleyelim ve devam edelim olur mu?' dediği duyuluyor.
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