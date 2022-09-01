https://sputniknews.com.tr/20220901/gulsen-ezani-duyunca-konseri-durdurdu-1060675583.html

Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu

Gülşen ezanı duyunca konseri durdurdu

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan tarihinde verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T14:49+0300

2022-09-01T14:49+0300

2022-09-01T15:02+0300

türkiye

gülşen

ezan

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Ev hapsi şartıyla geçtiğimiz günlerde tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in bir başka konserinde çekilen yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Haber Global'in aktardığı görüntülerde ünlü şarkıcı, ezana hassasiyet göstererek yeni şarkısını söylemek için ezanın bitmesini beklediği görüldü.Yayınlanan görüntüler üzerine bir çok kullanıcı 'İnsanları dış görünüşüne göre yargılamayı bırakın' ve 'Ön yargı çok kötü bir şey' yorumlarını yaptı.Gülşen'in konserinde kaydedilen görüntülerde 'Tam zamanında söylemişim (ezanı) dinleyelim ve devam edelim olur mu?' dediği duyuluyor.

türkiye

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gülşen, ezan