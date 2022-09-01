https://sputniknews.com.tr/20220901/eski-esi-tarafindan-kafasina-tasla-vurularak-olduruldu-4-gun-once-uzaklastirma-karari-aldirmis-1060658134.html

Eski eşi tarafından kafasına taşla vurularak öldürüldü: 4 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Eski eşi tarafından kafasına taşla vurularak öldürüldü: 4 gün önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Adana'da 24 yaşındaki Şermin Sarı, evinin bahçesinde kafasında taşla vurularak eski kocası tarafından öldürüldü. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Erhan Poyraz'dan... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T09:40+0300

2022-09-01T09:40+0300

2022-09-01T09:41+0300

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polis

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24 yaşındaki Şermin Sarı, oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde eski eşi tarafından darp edilmeye başladı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyanlar, durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Uzaklaştırma kararı aldırmışŞermin Sarı'ya şiddet uygulayarak hayatını kaybetmesine sebep olan kişinin, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.Erhan Poyraz ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.

https://sputniknews.com.tr/20220901/aydinda-kadin-cinayeti-2-ay-once-evlendigi-esini-oldurdu-1060652306.html

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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, içişleri bakanlığı, uzaklaştırma, uzaklaştırma kararı, polis