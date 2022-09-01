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Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü
Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T02:47+0300
2022-09-01T02:47+0300
türkiye
kadın cinayeti
aydın
koçarlı
kadın
erkek
şiddet
bıçaklama
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Alınan bilgiye göre, Aydın Koçarlı'da Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.M.A. gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220814/antalyada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1059898434.html
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kadın cinayeti, aydın, koçarlı, kadın, erkek, şiddet, bıçaklama
kadın cinayeti, aydın, koçarlı, kadın, erkek, şiddet, bıçaklama

Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü

02:47 01.09.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.orgÖldüren sevgi istemiyoruz
Öldüren sevgi istemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın Koçarlı'da Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. gözaltına alındı.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
TÜRKİYE
Antalya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
14 Ağustos, 03:51
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