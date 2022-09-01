Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü

Alınan bilgiye göre, Aydın Koçarlı'da Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.



Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



M.A. gözaltına alındı.