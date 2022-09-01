https://sputniknews.com.tr/20220901/aydinda-kadin-cinayeti-2-ay-once-evlendigi-esini-oldurdu-1060652306.html
Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü
Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T02:47+0300
2022-09-01T02:47+0300
2022-09-01T02:47+0300
türkiye
kadın cinayeti
aydın
koçarlı
kadın
erkek
şiddet
bıçaklama
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Alınan bilgiye göre, Aydın Koçarlı'da Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.M.A. gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220814/antalyada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1059898434.html
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kadın cinayeti, aydın, koçarlı, kadın, erkek, şiddet, bıçaklama
kadın cinayeti, aydın, koçarlı, kadın, erkek, şiddet, bıçaklama
Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın Koçarlı'da Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.
Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
M.A. gözaltına alındı.