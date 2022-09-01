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Elazığ'da hortum oluştu
Elazığ'da hortum oluştu
Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T13:58+0300
2022-09-01T14:08+0300
yaşam
hortum
elazığ
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Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden hortum oluştu.Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20220824/burdurda-hortum-bir-kisiyi-havaya-savurdu-1060312218.html
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hortum, elazığ, doğa
hortum, elazığ, doğa

Elazığ'da hortum oluştu

13:58 01.09.2022 (güncellendi: 14:08 01.09.2022)
© İHA / ERKAN BAYElazığ'da hortum oluştu
Elazığ'da hortum oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / ERKAN BAY
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Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı.
Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden hortum oluştu.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü.
Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde hortum oluştu, evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
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