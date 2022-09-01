Elazığ'da hortum oluştu
13:58 01.09.2022 (güncellendi: 14:08 01.09.2022)
© İHA / ERKAN BAYElazığ'da hortum oluştu
© İHA / ERKAN BAY
Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı.
Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden hortum oluştu.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü.
Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.
Elazığ'da hortum oluştuhttps://t.co/Dk0kaNCW39 pic.twitter.com/E5VWdRx2aC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 1, 2022
24 Ağustos, 01:38