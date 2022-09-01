https://sputniknews.com.tr/20220901/elazigda-hortum-olustu-1060672886.html

Elazığ'da hortum oluştu

Elazığ'da hortum oluştu

Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:58+0300

2022-09-01T13:58+0300

2022-09-01T14:08+0300

yaşam

hortum

elazığ

doğa

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Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden hortum oluştu.Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20220824/burdurda-hortum-bir-kisiyi-havaya-savurdu-1060312218.html

elazığ

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hortum, elazığ, doğa