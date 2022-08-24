https://sputniknews.com.tr/20220824/burdurda-hortum-bir-kisiyi-havaya-savurdu-1060312218.html

Burdur'da hortum bir kişiyi havaya savurdu

Burdur'da hortum bir kişiyi havaya savurdu

Burdur'da dün akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum, evlere zarar verirken, evinin önünde oturan Oktay Özcan'ı birkaç metre havaya savurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T01:38+0300

2022-08-24T01:38+0300

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türkiye

burdur

hortum

yeşilova

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde hortum oluştu, evinin önünde oturan kişiyi birkaç metre havalandırdı.DHA'nın haberine göre, Yeşilova'nın batı kısmında dün saat 18.30 sıralarında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi’ne ulaştı. Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu. Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu. Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi.Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.

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