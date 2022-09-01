Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220901/abdli-tarihci-torres-yapay-zeka-yanlislikla-nukleer-savas-cikarabilir-1060696446.html
ABD’li tarihçi Torres: Yapay zeka yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilir
ABD’li tarihçi Torres: Yapay zeka yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilir
Küresel felaket yazılarıyla bilinen tarihçi Emile P. Torres, gelişmiş yapay zekanın insanoğlunu yok etmek için ‘yanlışlıkla’ nükleer savaş çıkarabileceğini... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:32+0300
2022-09-01T22:39+0300
yapay zeka
dünya
nükleer savaş
nükleer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051334201_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_253787a5c449507caed5d82bcf8fbbb3.jpg
Emile P. Torres, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, “Hepimiz yapay zeka tarafından yok edilirsek bu neredeyse kesinlikle kazayla olacak. &lt;…&gt; Örneğin, bir bilgisayarı dünyaya barış getirmek için programlayacağız, o da hükümet sistemlerini hackleyerek gezegendeki tüm nükleer silahları fırlatacak, çünkü insanlar yoksa çatışma da yok” ifadesini kullandı.Yapay zekanın insanı yenmeyi çoktan öğrendiğini, temel sorunların çözümünde standart olmayan yollar bulduğunu anlatan Torres, “Makineye, insana zarar vermesini yasaklayabiliriz ama kısıtlamamızı aşması onun için zor olmayacak. Aynısı ‘isyan eden robotun’ devre dışı bırakılmasını da ilgilendiriyor, yapay zeka bir anda ‘ölümünün’ görevini yerine getirmesine engel olacağını anlayacak ve bunu engellemek için her şey yapacak” diye yazdı.Tarihçi, “İnsanoğlunun bir gün süper akıllı ağ oluşturmaya hazır olup olmayacağı bilinmiyor, ancak bugün kesinlikle değil. Dünyamız son derece istikrarsız ve teknolojiyi daha yeni anlamaya başlıyoruz, bu nedenle yapay zeka yaratmak, bir havai fişek fabrikasının yanında kibrit yakmakla eşdeğer olacak” diye ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051334201_101:0:749:486_1920x0_80_0_0_9da56ac86ef85f557b4d5d1c02f26e6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yapay zeka, nükleer savaş, nükleer
yapay zeka, nükleer savaş, nükleer

ABD’li tarihçi Torres: Yapay zeka yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilir

22:32 01.09.2022 (güncellendi: 22:39 01.09.2022)
© AAİnsan yüzü, yapay zeka
İnsan yüzü, yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Küresel felaket yazılarıyla bilinen tarihçi Emile P. Torres, gelişmiş yapay zekanın insanoğlunu yok etmek için ‘yanlışlıkla’ nükleer savaş çıkarabileceğini belirtti.
Emile P. Torres, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, “Hepimiz yapay zeka tarafından yok edilirsek bu neredeyse kesinlikle kazayla olacak. <…> Örneğin, bir bilgisayarı dünyaya barış getirmek için programlayacağız, o da hükümet sistemlerini hackleyerek gezegendeki tüm nükleer silahları fırlatacak, çünkü insanlar yoksa çatışma da yok” ifadesini kullandı.
Yapay zekanın insanı yenmeyi çoktan öğrendiğini, temel sorunların çözümünde standart olmayan yollar bulduğunu anlatan Torres, “Makineye, insana zarar vermesini yasaklayabiliriz ama kısıtlamamızı aşması onun için zor olmayacak. Aynısı ‘isyan eden robotun’ devre dışı bırakılmasını da ilgilendiriyor, yapay zeka bir anda ‘ölümünün’ görevini yerine getirmesine engel olacağını anlayacak ve bunu engellemek için her şey yapacak” diye yazdı.
Tarihçi, “İnsanoğlunun bir gün süper akıllı ağ oluşturmaya hazır olup olmayacağı bilinmiyor, ancak bugün kesinlikle değil. Dünyamız son derece istikrarsız ve teknolojiyi daha yeni anlamaya başlıyoruz, bu nedenle yapay zeka yaratmak, bir havai fişek fabrikasının yanında kibrit yakmakla eşdeğer olacak” diye ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала