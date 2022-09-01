https://sputniknews.com.tr/20220901/abdli-tarihci-torres-yapay-zeka-yanlislikla-nukleer-savas-cikarabilir-1060696446.html
ABD’li tarihçi Torres: Yapay zeka yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilir
ABD’li tarihçi Torres: Yapay zeka yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilir
Küresel felaket yazılarıyla bilinen tarihçi Emile P. Torres, gelişmiş yapay zekanın insanoğlunu yok etmek için ‘yanlışlıkla’ nükleer savaş çıkarabileceğini... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:32+0300
2022-09-01T22:32+0300
2022-09-01T22:39+0300
yapay zeka
dünya
nükleer savaş
nükleer
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Emile P. Torres, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, “Hepimiz yapay zeka tarafından yok edilirsek bu neredeyse kesinlikle kazayla olacak. <…> Örneğin, bir bilgisayarı dünyaya barış getirmek için programlayacağız, o da hükümet sistemlerini hackleyerek gezegendeki tüm nükleer silahları fırlatacak, çünkü insanlar yoksa çatışma da yok” ifadesini kullandı.Yapay zekanın insanı yenmeyi çoktan öğrendiğini, temel sorunların çözümünde standart olmayan yollar bulduğunu anlatan Torres, “Makineye, insana zarar vermesini yasaklayabiliriz ama kısıtlamamızı aşması onun için zor olmayacak. Aynısı ‘isyan eden robotun’ devre dışı bırakılmasını da ilgilendiriyor, yapay zeka bir anda ‘ölümünün’ görevini yerine getirmesine engel olacağını anlayacak ve bunu engellemek için her şey yapacak” diye yazdı.Tarihçi, “İnsanoğlunun bir gün süper akıllı ağ oluşturmaya hazır olup olmayacağı bilinmiyor, ancak bugün kesinlikle değil. Dünyamız son derece istikrarsız ve teknolojiyi daha yeni anlamaya başlıyoruz, bu nedenle yapay zeka yaratmak, bir havai fişek fabrikasının yanında kibrit yakmakla eşdeğer olacak” diye ekledi.
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yapay zeka, nükleer savaş, nükleer
yapay zeka, nükleer savaş, nükleer
ABD’li tarihçi Torres: Yapay zeka yanlışlıkla nükleer savaş çıkarabilir
22:32 01.09.2022 (güncellendi: 22:39 01.09.2022) Abone ol
Küresel felaket yazılarıyla bilinen tarihçi Emile P. Torres, gelişmiş yapay zekanın insanoğlunu yok etmek için ‘yanlışlıkla’ nükleer savaş çıkarabileceğini belirtti.
Emile P. Torres, Washington Post
için kaleme aldığı yazıda, “Hepimiz yapay zeka tarafından yok edilirsek bu neredeyse kesinlikle kazayla olacak. <…> Örneğin, bir bilgisayarı dünyaya barış getirmek için programlayacağız, o da hükümet sistemlerini hackleyerek gezegendeki tüm nükleer silahları fırlatacak, çünkü insanlar yoksa çatışma da yok”
ifadesini kullandı.
Yapay zekanın insanı yenmeyi çoktan öğrendiğini, temel sorunların çözümünde standart olmayan yollar bulduğunu anlatan Torres, “Makineye, insana zarar vermesini yasaklayabiliriz ama kısıtlamamızı aşması onun için zor olmayacak. Aynısı ‘isyan eden robotun’ devre dışı bırakılmasını da ilgilendiriyor, yapay zeka bir anda ‘ölümünün’ görevini yerine getirmesine engel olacağını anlayacak ve bunu engellemek için her şey yapacak” diye yazdı.
Tarihçi, “İnsanoğlunun bir gün süper akıllı ağ oluşturmaya hazır olup olmayacağı bilinmiyor, ancak bugün kesinlikle değil. Dünyamız son derece istikrarsız ve teknolojiyi daha yeni anlamaya başlıyoruz, bu nedenle yapay zeka yaratmak, bir havai fişek fabrikasının yanında kibrit yakmakla eşdeğer olacak” diye ekledi.