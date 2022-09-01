https://sputniknews.com.tr/20220901/abdden-guncellenmis-kovid-19-asilarina-onay-1060656413.html
ABD'den güncellenmiş Kovid-19 aşılarına onay
ABD'den güncellenmiş Kovid-19 aşılarına onay
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech Moderna'nın güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 aşılarının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T05:17+0300
2022-09-01T05:17+0300
2022-09-01T05:17+0300
koronavirüs
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
abd
pfizer
biontech
moderna
omicron
omicron ba.2
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı.FDA'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna ve Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşılarının acil kullanım yetkilendirmelerinde değişiklik yaparak aşıların iki aşamalı formülasyonunun en az iki ay süreyle tek bir takviye dozu olarak kullanılmasına izin verdi" ifadesi yer aldı.Bununla birlikte FDA, Pfizer'in modifiye güçlendiricisini 12 yaş ve üzeri kişiler için yetkilendirirken, Moderna'nın aşısını 18 yaş ve üstüyle sınırlandırdı.Onaylanan güçlendiricilerin, ilk iki doz aşılarını ve destek aşılarını en az iki ay önce yaptıranlar için uygun olduğu kaydedildi.İki firmanın takviye dozlarının, BA.5 Omicron alt varyantını hedeflediği aktarıldı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), BA.5 Omicron alt varyantının, ABD'deki tüm yeni Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu bildirdi.Aşıların uygulanabilmesi için CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/modernadan-pfizer-bionteche-patent-davasi-mrna-teknolojimizi-kopyaladilar-1060441705.html
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amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), abd, pfizer, biontech , moderna, omicron, omicron ba.2
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), abd, pfizer, biontech , moderna, omicron, omicron ba.2
ABD'den güncellenmiş Kovid-19 aşılarına onay
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech Moderna'nın güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 aşılarının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı.
FDA'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna ve Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşılarının acil kullanım yetkilendirmelerinde değişiklik yaparak aşıların iki aşamalı formülasyonunun en az iki ay süreyle tek bir takviye dozu olarak kullanılmasına izin verdi" ifadesi yer aldı.
Bununla birlikte FDA, Pfizer'in modifiye güçlendiricisini 12 yaş ve üzeri kişiler için yetkilendirirken, Moderna'nın aşısını 18 yaş ve üstüyle sınırlandırdı.
Onaylanan güçlendiricilerin, ilk iki doz aşılarını ve destek aşılarını en az iki ay önce yaptıranlar için uygun olduğu kaydedildi.
İki firmanın takviye dozlarının, BA.5 Omicron alt varyantını hedeflediği aktarıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), BA.5 Omicron alt varyantının, ABD'deki tüm yeni Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu bildirdi.
Aşıların uygulanabilmesi için CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor.