https://sputniknews.com.tr/20220901/abd-hazine-bakani-yellendan-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-iliskin-aciklama-1060655986.html

ABD Hazine Bakanı Yellen’dan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına ilişkin açıklama: 'İyimserim'

ABD Hazine Bakanı Yellen’dan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına ilişkin açıklama: 'İyimserim'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T04:52+0300

2022-09-01T04:52+0300

2022-09-01T04:55+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

petrol

janet yellen

nadhim zahawi

ingiltere

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen'ın İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ile görüştüğü bildirildi.Yellen, söz konusu görüşmede, ABD ve İngiltere'nin bir dizi ortak küresel hedef ve öncelik çerçevesinde yakın bir şekilde çalıştığını aktardı.Bunlardan en öne çıkanın Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna karşı verilen ortak tepki olduğuna işaret eden Yellen, İngiltere'nin G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirme çalışmalarında kilit bir müttefik olduğunu aktardı.Yellen, "Tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmek için ekiplerimiz ve tüm G7'nin kaydettiği önemli ilerleme konusunda gerçekten iyimserim" değerlendirmesinde bulundu.Tavan fiyat uygulamasının 2 temel hedefe katkı sunacağını iddia eden Yellen, ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'savaşı sürdürmeye devam etmek için ihtiyaç duyduğu geliri azaltacağını' söyledi.Yellen, uygulamanın katkı sunacağı diğer hedefin ise küresel pazar için güvenilir petrol arzının sürdürülmesi ve enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskının oluşturulması olduğunu kaydetti.Rusya'nın başlattığı operasyonun küresel olarak enerji fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu öne süren Yellen, "Bence tavan fiyat, küresel piyasalara daha düşük fiyatlarla istikrarlı bir petrol akışı sağlayarak enflasyonla mücadele etmek için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri" ifadesini kullandı.Yellen, Rus petrol üretiminin çoğunun durdurulması halinde, bir fiyat tavanı olmadan küresel enerji fiyatlarında büyük bir artış tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu kaydetti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurmuştu.

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abd, rusya, petrol, janet yellen, nadhim zahawi, ingiltere