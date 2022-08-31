https://sputniknews.com.tr/20220831/yunanistanda-telefonu-dinlenen-muhalefet-lideri-siyasi-komplo-kurbaniyim-1060642505.html

Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri: Siyasi komplo kurbanıyım

Yunanistan'da telefonu dinlenen muhalefet lideri: Siyasi komplo kurbanıyım

Yunanistan'da telefonu Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T22:39+0300

2022-08-31T22:39+0300

2022-08-31T22:55+0300

dünya

yunanistan

ulusal istihbarat teşkilatı (eyp)

dinleme

pasok

avrupa

nikos andrulakis

kiryakos miçotakis

syriza

aleksis çipras

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Muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) lideri Nikos Andrulakis, SKAI Radyo'ya verdiği mülakatta, dinleme skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.Konuya ilişkin Başbakan Kiryakos Miçotakis'e suçlamalarını yineleyen Andrulakis, eski EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ile ilgili tüm yasal süreçleri izleyeceğini, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de başvuracağını dile getirdi.Andrulakis, Başbakan Miçotakis'in "Maksimu Sarayı'ndaki kiracı" olduğunu belirterek, "Kiracı gibi davranmayı öğrenmeli, Yunan halkına şantaj yaparak ve her türlü kamu çıkarını, hukukun üstünlüğünü ve rasyonel düşünceyi ihlal ederek mülk sahibi gibi değil" dedi.Gelecek genel seçimden önce dinleme skandalının tüm detaylarıyla aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Andrulakis, "Siyasi bir komplonun kurbanıyım" ifadesini kullandı.Yunanistan'da ana muhalefet, dinlenen başka siyasetçiler olabileceği görüşündeÖte yandan, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, ülkede telefonu Ulusal İstihbarat Teşkilatınca (EYP) dinlenen başka siyasetçiler olup olmadığının hükümetten bağımsız ilgili devlet otoritesince araştırılması talebinde bulundu.Çipras, Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu'nun (ADAE) yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.ADAE'nin, anayasa güvencesi altındaki iletişim mahremiyeti hakkını ihlal eden kötü niyetli pratiklere karşı işlev yürütebileceğini söyleyen Çipras, "son iki yılda yasal gözetleme altında olan siyasetçi veya milletvekili olup olmadığı ve varsa kaç kişi olduğunun soruşturulması" yönünde ADAE'ye çağrıda bulundu.Çipras, son dönemde Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin "eşi görülmemiş antidemokratik uygulamalarına" dikkati çekerek, "ADAE Başkanı ve yetkililerinin üzerlerine düşeni yapacağından eminim. Parlamento Başkanından da aynısı bekliyorum" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?EYP'nin, Andrulakis ile finans gazetecisi Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle, Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim" ifadesini kullanmıştı.'İç ve dış güçler' iddiasıEYP'in çalışmalarını savunan Miçotakis, "Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim" şeklinde konuşmuştu.Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis'e, "Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz. Andrulakis dış güçlerin ajanı mı? Ulusal güvenlik için tehlike mi? Cevap vermekle yükümlüsünüz" ifadeleriyle yüklenmişti.Andrulakis, daha önce de bir siyasetçi olarak gizliliğinin açıkça ihlal edildiğini belirterek, Miçotakis'e "Kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli olarak kaçınıyor" suçlamasını yöneltmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220824/yunanistan-ulusal-istihbarat-teskilati-baskanligina-demiris-atandi-1060351127.html

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yunanistan, ulusal istihbarat teşkilatı (eyp), dinleme, pasok, avrupa, nikos andrulakis, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras