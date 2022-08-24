https://sputniknews.com.tr/20220824/yunanistan-ulusal-istihbarat-teskilati-baskanligina-demiris-atandi-1060351127.html
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Demiris atandı
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Demiris atandı
Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine istifa eden eski EYP Başkanı... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T22:29+0300
2022-08-24T22:29+0300
2022-08-24T22:32+0300
dünya
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yunanistan
ulusal istihbarat teşkilatı (eyp)
panagiotis kouroumplis
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Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na diplomat bir isim olan Themistoklis Demiris atandı.Yunanistan Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiris, 19 üyeli Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonunun kapalı oturumunda yapılan oylamada oy çokluğuyla EYP Başkanlığı'na atandı.İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 10 üyeyle temsil edildiği ilgili komisyonda yapılan oylamada, muhalefet partilerine mensup 9 milletvekilinin Demiris'in atanmasına karşı oy kullandığı belirtildi.Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan 70 yaşındaki Demiris, İtalya, Güney Kıbrıs'ta ve Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.Ne olmuştu?EYP'nin, ülkenin en büyük üçüncü partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.Bunun üzerine Demiris'in selefi Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220805/gazetecileri-casus-yazilimla-izledigini-itiraf-eden-yunanistan-istihbarat-baskani-istifa-etti-1059546526.html
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avrupa, yunanistan, ulusal istihbarat teşkilatı (eyp), panagiotis kouroumplis
avrupa, yunanistan, ulusal istihbarat teşkilatı (eyp), panagiotis kouroumplis
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Demiris atandı
22:29 24.08.2022 (güncellendi: 22:32 24.08.2022) Abone ol
Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine istifa eden eski EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in atandığı bildirildi.
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na diplomat bir isim olan Themistoklis Demiris atandı.
Yunanistan Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiris, 19 üyeli Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonunun kapalı oturumunda yapılan oylamada oy çokluğuyla EYP Başkanlığı'na atandı.
İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 10 üyeyle temsil edildiği ilgili komisyonda yapılan oylamada, muhalefet partilerine mensup 9 milletvekilinin Demiris'in atanmasına karşı oy kullandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan 70 yaşındaki Demiris, İtalya, Güney Kıbrıs'ta ve Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.
Ne olmuştu?
EYP'nin, ülkenin en büyük üçüncü partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Demiris'in selefi Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.
Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim" ifadesini kullanmıştı.