https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiye-yunanistanin-s-300lu-tacizini-natoya-tasiyor-1060612547.html

Türkiye, Yunanistan'ın S-300'lü tacizini NATO'ya taşıyor

Türkiye, Yunanistan'ın S-300'lü tacizini NATO'ya taşıyor

Türkiye, Yunanistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile Türk F-16'larına yaptığı tacizin radar kayıtlarını NATO'ya göndermeye hazırlanıyor. Milli... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T12:38+0300

2022-08-31T12:38+0300

2022-08-31T12:38+0300

dünya

milli savunma bakanı

hulusi akar

türkiye

yunanistan

s-300

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Türkiye, Yunanistan'ın S-300'lü tacizini NATO gündemine taşıyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildi.S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-akardan-yunanistana-bu-kadar-simariklik-pervasizlik-kabul-edilemez-1060527955.html

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