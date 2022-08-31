https://sputniknews.com.tr/20220831/suudi-arabistanda-twitter-kullanan-kadina-45-yil-hapis-cezasi-1060605272.html

Suudi Arabistan'da Twitter gerekçesiyle bir kadına 45 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan'da Twitter gerekçesiyle bir kadına 45 yıl hapis cezası

Geçen haftalarda İngiltere'den dönen bir doktora öğrencisi kadına Twitter kullanımını gerekçe göstererek hapis cezası verilen Suudi Arabistan'da Nurah bin Said... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T11:28+0300

2022-08-31T11:28+0300

2022-08-31T11:39+0300

dünya

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tutuklanma

hapis cezası

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Son yıllarda 'Vizyon 2030' kapsamında kadınların kamusal hayata katılımına yönelik bir dizi reforma giden Suudi Arabistan, bir kadını sosyal medyayı 'kamu düzenini bozacak şekilde kullandığı' gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) adlı sivil toplum kuruluşunun verdiği bilgiye göre Riyad yönetimi, Nurah bin Said el-Kahtani adındaki bir kadına 'sosyal medyayı ülkenin toplumsal dokusunu bozacak şekilde kullandığı' iddiasıyla 45 yıl hapis cezası verdi.Guardian gazetesinin aktardığı haberde, DAWN'ın verdiği bilgilerin doğrulanmış kaynaklardan alındığı belirtildi.Bununla beraber DAWN Körfez Bölgesi Direktörü Abdullah Alaud, yaptığı açıklamada Kahtani'nin 'yalnızca görüşlerini Twitter'da paylaşmak' nedeniyle cezalandırıldığını söyledi.Kahtani'nin Twitter üzerinde kendi kimliğiyle mi yoksa anonim hesapla mı yazdığı bilinmiyor.İngiltere'de doktora yapan bir kadın da tutuklanmıştıDiğer yandan geçen haftalarda Leeds Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Salma el-Şihab adında bir kadın da ülkesi Suudi Arabistan'a döndükten sonra aynı gerekçeyle tutuklanarak 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Suudi yargısı, Şihab'ın Twitter'da 'kamu düzenini bozan ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan hesapları takip ettiğini' iddia etmişti.Daha sonra Şihab'ın hesabında sürgündeki muhalif isimlerin paylaşımlarına yer verdiği gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/suudi-kadina-34-yil-hapis-cezasi-gerekcesi-twitter-kullanmak-1060029314.html

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suudi kadınlar, suudi arabistan, twitter , tutuklanma, hapis cezası