https://sputniknews.com.tr/20220817/suudi-kadina-34-yil-hapis-cezasi-gerekcesi-twitter-kullanmak-1060029314.html
Twitter kullandığı gerekçesiyle Suudi kadına 34 yıl hapis cezası
Twitter kullandığı gerekçesiyle Suudi kadına 34 yıl hapis cezası
Suudi bir kadın, öğrenim gördüğü İngiltere'den tatil için ülkesine dönünce hapse atıldı. Gerekçe ise Twitter kullanıyor olması ve aktivistlerin hesaplarını... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T12:02+0300
2022-08-17T12:02+0300
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ingiltere
suudi arabistan
dünya
twitter
hapis
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İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesine dönen Suudi Salma el Shehab'a Twitter hesabı olduğu ve aktivistlerin hesaplarını takip edip onların paylaşımlarını kendi de paylaştığı gerekçesiyle 34 yıl hapis cezası verildi. İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Shehab önce 'halk içinde karışıklık çıkarmak ve kamu güvenliği ile ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak için bir internet sitesine başvurmak' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz mahkemesi 'halk içinde karışıklık çıkarmaya ve kamu güvenliği ile ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışanlara Twitter hesaplarını takip ederek yardım' gibi yeni suçlardan cezanın süresini 34 yıla çıkarıp 34 yıl da seyahat yasağı getirdi. Twitter'ın en büyük yatırımcılarından biri Suudi milyarder Prens El Velid bin Talal. Suudi prens, yatırım şirketi 'Kingdom Holdings' üzerinden Twitter'ın hisselerinin yüzde 5'ini elinde tutuyor.
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ingiltere, suudi arabistan, twitter , hapis
ingiltere, suudi arabistan, twitter , hapis
Twitter kullandığı gerekçesiyle Suudi kadına 34 yıl hapis cezası
12:02 17.08.2022 (güncellendi: 12:03 17.08.2022) Abone ol
Suudi bir kadın, öğrenim gördüğü İngiltere'den tatil için ülkesine dönünce hapse atıldı. Gerekçe ise Twitter kullanıyor olması ve aktivistlerin hesaplarını takip etmesi. Aktivistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sonrası insan hakları konusunda endişe verici daha çok gelişme yaşanabileceği konusunda uyarıyordu.
İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesine dönen Suudi Salma el Shehab'a Twitter hesabı olduğu ve aktivistlerin hesaplarını takip edip onların paylaşımlarını kendi de paylaştığı gerekçesiyle 34 yıl hapis cezası verildi.
İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Shehab önce 'halk içinde karışıklık çıkarmak ve kamu güvenliği ile ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak için bir internet sitesine başvurmak' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak temyiz mahkemesi 'halk içinde karışıklık çıkarmaya ve kamu güvenliği ile ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışanlara Twitter hesaplarını takip ederek yardım' gibi yeni suçlardan cezanın süresini 34 yıla çıkarıp 34 yıl da seyahat yasağı getirdi.
Twitter'ın en büyük yatırımcılarından biri Suudi milyarder Prens El Velid bin Talal. Suudi prens, yatırım şirketi 'Kingdom Holdings' üzerinden Twitter'ın hisselerinin yüzde 5'ini elinde tutuyor.