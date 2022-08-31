https://sputniknews.com.tr/20220831/mitten-operasyon-pkkli-umit-tarhan-etkisiz-hale-getirildi-1060604420.html
MİT'ten operasyon: PKK'lı Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: PKK'lı Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lılara sabotaj eğitimi veren 'akademiler sorumlusu' Ümit Tarhan etkisiz hale... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T10:57+0300
2022-08-31T10:57+0300
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MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da bir operasyon düzenledi.Operasyonda PKK/KCK'lılara sabotaj eğitimi veren 'akademiler sorumlusu' Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/mitten-kamislida-operasyon-pkkli-mihyeddin-gulo-etkisiz-hale-getirildi-1060197774.html
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pkk, mit, duhok, gara, irak
MİT'ten operasyon: PKK'lı Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi
10:57 31.08.2022 (güncellendi: 11:21 31.08.2022) Abone ol
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lılara sabotaj eğitimi veren 'akademiler sorumlusu' Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da bir operasyon düzenledi.
Operasyonda PKK/KCK'lılara sabotaj eğitimi veren 'akademiler sorumlusu' Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.