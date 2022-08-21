https://sputniknews.com.tr/20220821/mitten-kamislida-operasyon-pkkli-mihyeddin-gulo-etkisiz-hale-getirildi-1060197774.html

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lının, 'Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo olduğu... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın 'askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo'yu 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgüt saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi. Hebat Derik adıyla silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen 'akademinin' yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

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