Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220821/mitten-kamislida-operasyon-pkkli-mihyeddin-gulo-etkisiz-hale-getirildi-1060197774.html
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lının, 'Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo olduğu... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T10:47+0300
2022-08-21T10:48+0300
türkiye
mit
pkk
kamışlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060197846_0:27:503:310_1920x0_80_0_0_2da784046bde055fe6b515f180f30c18.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın 'askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo'yu 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgüt saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi. Hebat Derik adıyla silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen 'akademinin' yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.
türkiye
kamışlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060197846_0:0:503:378_1920x0_80_0_0_b93c377013f143c6b9cfc8550842b78b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mit, pkk, kamışlı
mit, pkk, kamışlı

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

10:47 21.08.2022 (güncellendi: 10:48 21.08.2022)
© AAMıhyeddin Gulo
Mıhyeddin Gulo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lının, 'Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo olduğu belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın 'askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo'yu 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgüt saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.
Hebat Derik adıyla silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen 'akademinin' yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала