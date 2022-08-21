https://sputniknews.com.tr/20220821/mitten-kamislida-operasyon-pkkli-mihyeddin-gulo-etkisiz-hale-getirildi-1060197774.html
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lının, 'Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo olduğu... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T10:47+0300
2022-08-21T10:47+0300
2022-08-21T10:48+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın 'askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo'yu 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgüt saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi. Hebat Derik adıyla silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen 'akademinin' yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.
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mit, pkk, kamışlı
MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK'lı Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi
10:47 21.08.2022 (güncellendi: 10:48 21.08.2022) Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da 9 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lının, 'Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo olduğu belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın 'askeri eğitim veren Hebat Derik akademisi sorumlusu' Mıhyeddin Gulo'yu 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgüt saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.
Hebat Derik adıyla silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen 'akademinin' yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.