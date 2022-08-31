https://sputniknews.com.tr/20220831/mansur-yavas-basta-gokhan-bey-olmak-uzere-bizim-vatan-sevgimizi-hic-kimse-sorgulayamaz-1060604164.html

Mansur Yavaş: Başta Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz

Mansur Yavaş: Başta Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Athena grubunun 30 Ağustos konserini hedef alan Nevzat Tarhan'a "Başta Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T10:50+0300

2022-08-31T10:50+0300

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politika

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nevzat tarhan

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, isim vermeden Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a tepki gösterdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Athena grubu konseri devam ederken sahneye gelen Mansur Yavaş, kutlamaya katılanlara seslendi.Yavaş, "26 Ağustos'ta zaferin başlangıcı, Haymana Polatlı topraklarından başlamış. Dolayısıyla Ankaramız Milli Mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Ankara'yı, dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve 30 Ağustos'u elbette kutlayacağız. 'Neden bunları kutluyorsunuz, kutlamaya gerek yok?' diyenlere inat coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.Yavaş'ın isim vermeden tepki gösterdiği isimse, Athena'nın konseri için "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur..." diyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan oldu.Yavaş, "Başta Sayın Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bunu da özellikle bu akşam söylemek istiyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar Gökhan Bey'e hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220830/uskudar-universitesi-rektoru-yunan-isimli-sarkici-icinden-kulturel-olarak-biz-yendik-diyordur-1060567383.html

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