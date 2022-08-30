https://sputniknews.com.tr/20220830/uskudar-universitesi-rektoru-yunan-isimli-sarkici-icinden-kulturel-olarak-biz-yendik-diyordur-1060567383.html
Üsküdar Üniversitesi Rektörü: Yunan isimli şarkıcı, içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur
Üsküdar Üniversitesi Rektörü: Yunan isimli şarkıcı, içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ismini "Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası"ndan alan Athena grubunu... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T13:35+0300
2022-08-30T13:35+0300
2022-08-30T13:35+0300
yaşam
türkiye
nevzat tarhan
athena
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Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ismini "Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası"ndan alan Athena grubunu hedef aldı.Geçen ay yaptığı "LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç Tıbbi bir hareket değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirleyicilerin işidir ve vebal onlara aittir" açıklamayla gündeme gelen Prof. Nevzat Tarhan, Athena grubunu eleştirdi.Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapacakları konserin afişini paylaşarak, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/kapadokyada-balonlar-30-agustos-icin-havalandi-1060560240.html
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türkiye, nevzat tarhan, athena
türkiye, nevzat tarhan, athena
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ismini "Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası"ndan alan Athena grubunu hedef aldı.
Geçen ay yaptığı "LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç Tıbbi bir hareket değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirleyicilerin işidir ve vebal onlara aittir" açıklamayla gündeme gelen Prof. Nevzat Tarhan, Athena grubunu eleştirdi.
Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapacakları konserin afişini paylaşarak, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" ifadesini kullandı.