https://sputniknews.com.tr/20220830/uskudar-universitesi-rektoru-yunan-isimli-sarkici-icinden-kulturel-olarak-biz-yendik-diyordur-1060567383.html

Üsküdar Üniversitesi Rektörü: Yunan isimli şarkıcı, içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur

Üsküdar Üniversitesi Rektörü: Yunan isimli şarkıcı, içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ismini "Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası"ndan alan Athena grubunu... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T13:35+0300

2022-08-30T13:35+0300

2022-08-30T13:35+0300

yaşam

türkiye

nevzat tarhan

athena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060567068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca6ea579aaeea229b05e7f279d2f7792.jpg

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ismini "Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası"ndan alan Athena grubunu hedef aldı.Geçen ay yaptığı "LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç Tıbbi bir hareket değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirleyicilerin işidir ve vebal onlara aittir" açıklamayla gündeme gelen Prof. Nevzat Tarhan, Athena grubunu eleştirdi.Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapacakları konserin afişini paylaşarak, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/kapadokyada-balonlar-30-agustos-icin-havalandi-1060560240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, nevzat tarhan, athena