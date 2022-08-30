Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220830/kapadokyada-balonlar-30-agustos-icin-havalandi-1060560240.html
Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı
Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı
Kapadokya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T11:02+0300
2022-08-30T11:02+0300
multimedya
kapadokya
30 ağustos zafer bayramı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559427_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_084cbb27b6fe16933d7933f9bf497480.jpg
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559427_44:0:793:562_1920x0_80_0_0_34c7c656198f8503d10a06f33d09ef1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kapadokya, 30 ağustos zafer bayramı, türkiye, фото
kapadokya, 30 ağustos zafer bayramı, türkiye, фото

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

11:02 30.08.2022
Abone olTelegram
Kapadokya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı.
© AA

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü.

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü.

© AATürk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.
Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz. dedi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.
© AAPilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.
Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.
© AA30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine asılan Türk bayrakları ile havalandı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine asılan Türk bayrakları ile havalandı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine asılan Türk bayrakları ile havalandı.
© AAAlmanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.
Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz. diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.
© AA

Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıldönümü"nü ölümsüzleştirdi.

Kapadokya&#x27;nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla &quot;Büyük Zafer&#x27;in 100. yıldönümü&quot;nü ölümsüzleştirdi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA

Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıldönümü"nü ölümsüzleştirdi.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала