Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

© AA Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.