Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

© AA
Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü.
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© AA
Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü.
© AATürk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.
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© AA
Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.
© AAPilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.
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© AA
Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.
© AA30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine asılan Türk bayrakları ile havalandı.
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© AA
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine asılan Türk bayrakları ile havalandı.
© AAAlmanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.
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© AA
Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.
© AA
Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıldönümü"nü ölümsüzleştirdi.
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© AA
Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıldönümü"nü ölümsüzleştirdi.