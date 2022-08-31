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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/macaristan-ab-rusya-vatandaslarina-vize-yasagi-konusunda-anlasmaya-varamadi-1060621046.html
Macaristan: AB, Rusya vatandaşlarına vize yasağı konusunda anlaşmaya varamadı
Macaristan: AB, Rusya vatandaşlarına vize yasağı konusunda anlaşmaya varamadı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB üyelerinin Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması konusunda anlaşamadığını söyledi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:05+0300
2022-08-31T15:05+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
peter szijjarto
anlaşma
vize yasağı
macaristan
rusya
doğalgaz
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.Toplantının oturum aralarında basın demeç veren Szijjarto, AB üyelerinin Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması konusunda anlaşmaya varamadıklarını, Budapeşte ve diğer bir dizi ülkenin bu fikri desteklemediğini belirtti."AB, Ruslara yönelik vizelere tam bir yasak getirmeyecek" diye konuşan Szijjarto, ancak üyelerin Moskova ile yapılan vize serbestisi anlaşmasını iptal etme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.'Rusya ile 5.8 milyon metreküp gaz tedarik sözleşmesi imzaladık'Bakan, ayrıca Budapeşte ve Moskova'nın eylül ve ekim aylarında geçerli olmak üzere günde 5.8 milyon metreküp doğalgaz tedarikine yönelik ek sözleşme imzaladığını kaydetti.Szijjarto, "Ağustos ayında maksimum ek teslimat miktarı günde 2.6 milyon metreküpe ulaştı. Şimdi 1 Eylül'den itibaren güney yönüne, yani Sırbistan üzerinden mevcut sözleşmeleri aşan bir anlaşma yapmayı başardık. Macarsitan'a günlük olarak tedarik edilen maksimum gaz miktarı 5.8 milyon mektreküp olacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/hollanda-abnin-vize-kisitlamalari-tum-ruslar-icin-gecerli-olmamali-1060604043.html
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avrupa birliği, peter szijjarto, anlaşma, vize yasağı, macaristan, rusya, doğalgaz
avrupa birliği, peter szijjarto, anlaşma, vize yasağı, macaristan, rusya, doğalgaz

Macaristan: AB, Rusya vatandaşlarına vize yasağı konusunda anlaşmaya varamadı

15:05 31.08.2022
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB üyelerinin Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması konusunda anlaşamadığını söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.
Toplantının oturum aralarında basın demeç veren Szijjarto, AB üyelerinin Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması konusunda anlaşmaya varamadıklarını, Budapeşte ve diğer bir dizi ülkenin bu fikri desteklemediğini belirtti.
"AB, Ruslara yönelik vizelere tam bir yasak getirmeyecek" diye konuşan Szijjarto, ancak üyelerin Moskova ile yapılan vize serbestisi anlaşmasını iptal etme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

'Rusya ile 5.8 milyon metreküp gaz tedarik sözleşmesi imzaladık'

Bakan, ayrıca Budapeşte ve Moskova'nın eylül ve ekim aylarında geçerli olmak üzere günde 5.8 milyon metreküp doğalgaz tedarikine yönelik ek sözleşme imzaladığını kaydetti.
Szijjarto, "Ağustos ayında maksimum ek teslimat miktarı günde 2.6 milyon metreküpe ulaştı. Şimdi 1 Eylül'den itibaren güney yönüne, yani Sırbistan üzerinden mevcut sözleşmeleri aşan bir anlaşma yapmayı başardık. Macarsitan'a günlük olarak tedarik edilen maksimum gaz miktarı 5.8 milyon mektreküp olacak" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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