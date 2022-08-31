https://sputniknews.com.tr/20220831/macaristan-ab-rusya-vatandaslarina-vize-yasagi-konusunda-anlasmaya-varamadi-1060621046.html

Macaristan: AB, Rusya vatandaşlarına vize yasağı konusunda anlaşmaya varamadı

Macaristan: AB, Rusya vatandaşlarına vize yasağı konusunda anlaşmaya varamadı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB üyelerinin Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması konusunda anlaşamadığını söyledi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T15:05+0300

2022-08-31T15:05+0300

2022-08-31T15:05+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

peter szijjarto

anlaşma

vize yasağı

macaristan

rusya

doğalgaz

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.Toplantının oturum aralarında basın demeç veren Szijjarto, AB üyelerinin Rusya vatandaşlarına vize yasağı uygulanması konusunda anlaşmaya varamadıklarını, Budapeşte ve diğer bir dizi ülkenin bu fikri desteklemediğini belirtti."AB, Ruslara yönelik vizelere tam bir yasak getirmeyecek" diye konuşan Szijjarto, ancak üyelerin Moskova ile yapılan vize serbestisi anlaşmasını iptal etme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.'Rusya ile 5.8 milyon metreküp gaz tedarik sözleşmesi imzaladık'Bakan, ayrıca Budapeşte ve Moskova'nın eylül ve ekim aylarında geçerli olmak üzere günde 5.8 milyon metreküp doğalgaz tedarikine yönelik ek sözleşme imzaladığını kaydetti.Szijjarto, "Ağustos ayında maksimum ek teslimat miktarı günde 2.6 milyon metreküpe ulaştı. Şimdi 1 Eylül'den itibaren güney yönüne, yani Sırbistan üzerinden mevcut sözleşmeleri aşan bir anlaşma yapmayı başardık. Macarsitan'a günlük olarak tedarik edilen maksimum gaz miktarı 5.8 milyon mektreküp olacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220831/hollanda-abnin-vize-kisitlamalari-tum-ruslar-icin-gecerli-olmamali-1060604043.html

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avrupa birliği, peter szijjarto, anlaşma, vize yasağı, macaristan, rusya, doğalgaz