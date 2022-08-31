https://sputniknews.com.tr/20220831/hollanda-abnin-vize-kisitlamalari-tum-ruslar-icin-gecerli-olmamali-1060604043.html

Hollanda: AB'nin vize kısıtlamaları tüm Ruslar için geçerli olmamalı

Hollanda: AB'nin vize kısıtlamaları tüm Ruslar için geçerli olmamalı

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği'nin (AB) uygulayacağı vize kısıtlamalarının tüm Rusya vatandaşları için geçerli olmaması gerektiğini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T10:47+0300

2022-08-31T10:47+0300

2022-08-31T10:47+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

hollanda

vize yasağı

rusya

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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, AB dışişleri bakanları toplantısının arifesinde Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı uygulanması gündemini değerlendirdi.Hoekstra, Prag'da düzenlediği basın toplantısında, "İnsanlar arası temasların önemli olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce Avrupa'ya alışveriş yapmak için gelen Rusları etkileyecek tedbirleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Bugün AB dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da Ukrayna ihtilafı ve Kiev yönetimine yönelik yardımların değerlendirileceği gayri resmi bir toplantı düzenleyecek.Toplantıda ayrıca, Kuzey Avrupa ülkelerinin talep ettiği tüm Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı konulması gündeminin ele alınması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220831/cekya-ab-ruslara-vize-verilmesi-konusunda-uzlasma-arayacak-1060600197.html

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