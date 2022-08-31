https://sputniknews.com.tr/20220831/hollanda-abnin-vize-kisitlamalari-tum-ruslar-icin-gecerli-olmamali-1060604043.html
Hollanda: AB'nin vize kısıtlamaları tüm Ruslar için geçerli olmamalı
Hollanda: AB'nin vize kısıtlamaları tüm Ruslar için geçerli olmamalı
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği'nin (AB) uygulayacağı vize kısıtlamalarının tüm Rusya vatandaşları için geçerli olmaması gerektiğini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T10:47+0300
2022-08-31T10:47+0300
2022-08-31T10:47+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
hollanda
vize yasağı
rusya
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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, AB dışişleri bakanları toplantısının arifesinde Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı uygulanması gündemini değerlendirdi.Hoekstra, Prag'da düzenlediği basın toplantısında, "İnsanlar arası temasların önemli olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce Avrupa'ya alışveriş yapmak için gelen Rusları etkileyecek tedbirleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Bugün AB dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da Ukrayna ihtilafı ve Kiev yönetimine yönelik yardımların değerlendirileceği gayri resmi bir toplantı düzenleyecek.Toplantıda ayrıca, Kuzey Avrupa ülkelerinin talep ettiği tüm Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı konulması gündeminin ele alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/cekya-ab-ruslara-vize-verilmesi-konusunda-uzlasma-arayacak-1060600197.html
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avrupa birliği, hollanda, vize yasağı, rusya
avrupa birliği, hollanda, vize yasağı, rusya
Hollanda: AB'nin vize kısıtlamaları tüm Ruslar için geçerli olmamalı
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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Avrupa Birliği'nin (AB) uygulayacağı vize kısıtlamalarının tüm Rusya vatandaşları için geçerli olmaması gerektiğini söyledi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, AB dışişleri bakanları toplantısının arifesinde Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı uygulanması gündemini değerlendirdi.
Hoekstra, Prag'da düzenlediği basın toplantısında, "İnsanlar arası temasların önemli olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce Avrupa'ya alışveriş yapmak için gelen Rusları etkileyecek tedbirleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bugün AB dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da Ukrayna ihtilafı ve Kiev yönetimine yönelik yardımların değerlendirileceği gayri resmi bir toplantı düzenleyecek.
Toplantıda ayrıca, Kuzey Avrupa ülkelerinin talep ettiği tüm Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı konulması gündeminin ele alınması bekleniyor.