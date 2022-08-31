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AFAD: Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD: Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem geldi. Deprem, Aydın ve Didim'de hissedildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
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aydın
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AFAD, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/antalyada-41-buyuklugunde-deprem-1060589699.html
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aydın
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deprem, izmir, aydın, kuşadası, afad
deprem, izmir, aydın, kuşadası, afad

AFAD: Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

13:16 31.08.2022 (güncellendi: 13:36 31.08.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem geldi. Deprem, Aydın ve Didim'de hissedildi.
AFAD, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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