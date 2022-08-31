https://sputniknews.com.tr/20220831/kusadasi-aciklarinda-deprem-1060615951.html
AFAD: Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD: Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem geldi. Deprem, Aydın ve Didim'de hissedildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:16+0300
2022-08-31T13:16+0300
2022-08-31T13:36+0300
türkiye
deprem
izmir
aydın
kuşadası
afad
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AFAD, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/antalyada-41-buyuklugunde-deprem-1060589699.html
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deprem, izmir, aydın, kuşadası, afad
deprem, izmir, aydın, kuşadası, afad
AFAD: Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
13:16 31.08.2022 (güncellendi: 13:36 31.08.2022) Abone ol
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem geldi. Deprem, Aydın ve Didim'de hissedildi.
AFAD, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.