https://sputniknews.com.tr/20220831/antalyada-41-buyuklugunde-deprem-1060589699.html

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

antalya

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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deprem, antalya, afad