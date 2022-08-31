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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T00:11+0300
2022-08-31T00:11+0300
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türkiye
deprem
antalya
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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deprem, antalya, afad
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
00:11 31.08.2022 (güncellendi: 00:35 31.08.2022) Abone ol
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.