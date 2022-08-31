https://sputniknews.com.tr/20220831/kulupler-birliginden-rezerv-ligi-durdurma-karari--1060635277.html

Kulüpler Birliği'nden Rezerv Lig'i durdurma kararı

Kulüpler Birliği'nden Rezerv Lig'i durdurma kararı

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in bu sezon için durdurulması ve gelecek sezonlar için durumun tekrar istişare edilmesi konusunda TFF'ye başvuruda bulunulduğunu... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T19:25+0300

2022-08-31T19:25+0300

2022-08-31T19:47+0300

spor

kulüpler birliği

karar

lig

durdurma

durdurma kararı

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.Vakıftan yapılan açıklamada, Süper Lig takımlarındaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B takım uygulaması talebinin bundan önceki TFF Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşıldığı belirtildi.Yeni seçilen TFF Başkanı ve yönetiminin, kulüplerden gelen bu talebe kayıtsız kalmadığının ve uzun bir süredir beklenen "Rezerv Lig" organizasyonunun yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha birçok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmasını talep etmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz."

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kulüpler birliği, karar, lig, durdurma, durdurma kararı, türkiye futbol federasyonu (tff)