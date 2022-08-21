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https://sputniknews.com.tr/20220821/rezerv-ligde-umraniyespor--galatasaray-macinda-inekler-sahaya-cikti-1060198036.html
Rezerv Lig'de Ümraniyespor- Galatasaray maçında inekler 'sahaya çıktı'
Rezerv Lig'de Ümraniyespor- Galatasaray maçında inekler 'sahaya çıktı'
Rezerv Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 9-0 mağlup ederken saha kenarında otlayan inekler görenleri şaşkına çevirdi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T11:17+0300
2022-08-21T11:17+0300
spor
inek
galatasaray
ümraniyespor
saha
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Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen organizasyon olan Rezerv Lig maçında Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda tarihi bir skorla 9-0 mağlup etmeyi başardı. Ajansspor'un aktardığına göre Rezerv Lig'de oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray'da golleri Barış Alper Yılmaz (3), Hamza Akman, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar ve Zeki Mert Saki attı. Ancak maçtan daha çok Oğuz Yörük tarafından çekilen bir fotoğraf konuşuldu. Futbolcular sahaya çıkarken zemin üzerinde çimlerde otlayan iki tane inek görenleri şaşkına çevirdi.
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inek, galatasaray, ümraniyespor, saha
inek, galatasaray, ümraniyespor, saha

Rezerv Lig'de Ümraniyespor- Galatasaray maçında inekler 'sahaya çıktı'

11:17 21.08.2022
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kurban pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Rezerv Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 9-0 mağlup ederken saha kenarında otlayan inekler görenleri şaşkına çevirdi.
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile ilk kez düzenlenen organizasyon olan Rezerv Lig maçında Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda tarihi bir skorla 9-0 mağlup etmeyi başardı.
Ajansspor'un aktardığına göre Rezerv Lig'de oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray'da golleri Barış Alper Yılmaz (3), Hamza Akman, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Beknaz Almazbekov, Emirhan Kayar ve Zeki Mert Saki attı.
Ancak maçtan daha çok Oğuz Yörük tarafından çekilen bir fotoğraf konuşuldu. Futbolcular sahaya çıkarken zemin üzerinde çimlerde otlayan iki tane inek görenleri şaşkına çevirdi.
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