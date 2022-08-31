https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-gorevlerine-iade-edecegiz-1060643595.html
Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" dedi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:00+0300
2022-08-31T23:00+0300
2022-08-31T23:08+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
khk
görev
iade
samsun
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Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli, "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.Kılıçdaroğlu, bu soruya "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yapınZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu paylaşımla tepki gösterdi:"Fetullah Gülen’i de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zekeriya Öz’ü Yargıtay Başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir."
https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-teknofesti-gezdi-turkiye-savunma-sanayi-alaninda-guzel-yatirimlar-yapiyor-1060636842.html
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kemal kılıçdaroğlu, khk, görev, iade, samsun
kemal kılıçdaroğlu, khk, görev, iade, samsun
Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
23:00 31.08.2022 (güncellendi: 23:08 31.08.2022) Abone ol
Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" dedi.
Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli, "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu, bu soruya "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yapın
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu paylaşımla tepki gösterdi:
"Fetullah Gülen’i de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zekeriya Öz’ü Yargıtay Başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir."