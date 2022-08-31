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Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz
Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" dedi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
khk
görev
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Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli, "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.Kılıçdaroğlu, bu soruya "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yapınZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu paylaşımla tepki gösterdi:"Fetullah Gülen’i de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zekeriya Öz’ü Yargıtay Başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir."
https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-teknofesti-gezdi-turkiye-savunma-sanayi-alaninda-guzel-yatirimlar-yapiyor-1060636842.html
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kemal kılıçdaroğlu, khk, görev, iade, samsun
kemal kılıçdaroğlu, khk, görev, iade, samsun

Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz

23:00 31.08.2022 (güncellendi: 23:08 31.08.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" dedi.
Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli, "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu, bu soruya "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yapın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu paylaşımla tepki gösterdi:
"Fetullah Gülen’i de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zekeriya Öz’ü Yargıtay Başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir."
Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yapılan Teknofest Kardeniz’i gezen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu, Teknofest'i gezdi: Türkiye savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor
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