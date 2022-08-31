https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-teknofesti-gezdi-turkiye-savunma-sanayi-alaninda-guzel-yatirimlar-yapiyor-1060636842.html

Kılıçdaroğlu, Teknofest'i gezdi: Türkiye savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor

Kılıçdaroğlu, Teknofest'i gezdi: Türkiye savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yapılan Teknofest Kardeniz’i gezen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T20:17+0300

2022-08-31T20:17+0300

2022-08-31T20:17+0300

politika

teknofest

karadeniz

samsun

kemal kılıçdaroğlu

ziyaret

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Bir dizi ziyaret için Samsun’a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T3 Vakfı tarafından düzenlenen Teknofest'i ziyaret etti, bazı stantlara uğrayarak bilgi aldı.Alandan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:“Alan gayet güzeldi. Teknolojiye, bilime yatırım yapmak çok önemli. Bu alanda da üniversitelilerin de başarı göstermesi hepimizi mutlu edecek. Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu yatırımlara A partisi B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar, üniversitelerde okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir. Her birimiz bakmalıyız. Ben daha önceden sizin haberiniz yokken İkitelli’deyken gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberini bile yoktu. Gazeteci olarak haberiniz yoktu. Sadece o firma bu firma değil başka firmalara da baktım. Şu anda İzmir’de Silikon Vadisi’nde yatırım yapan Türk vatandaşları orada bir silikon vadisi oluşturma konusunda bir çaba harcıyorlar. Bakan yardımcısına da söyledim. Onlara da destek verin dedim. Sorun Türkiye sorundur. Bunları A partisi B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur. Bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan son derece değerlidir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220830/teknofest-karadeniz-basladi-bayraktar-kizilelma-ilk-kez-sergileniyor-1060564133.html

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