https://sputniknews.com.tr/20220831/izmirde-erkek-siddeti-birlikte-yasadigi-kadini-rehin-alip-51-yerinden-bicakladi-1060598825.html

Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı

Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı

İzmir Konak'ta birlikte yaşadığı kişi tarafından rehin alındığı evde dövülen ve bıçaklanan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadını 51 yerinden... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T04:42+0300

2022-08-31T04:42+0300

2022-08-31T04:50+0300

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İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki Havva Çevirgen, iddiaya göre 4 ay önce birlikte yaşamaya başladığı E.D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk ederek 4 ay önce İzmir'e gelen Havva Çevirgen, 21 yaşındaki E.D. ile tanıştı. İkili kısa süre sonra imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı.Dün öğlen saatlerinde E.D. Havva Çevirgen'le birlikte bir arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullandı. E.D., uyuşturucu maddenin de etkisiyle Havva Çevirgen'e saldırmaya başladı.Bunun üzerine Çevirgen, evden uzaklaşmak istedi. Ancak Çevirgen'i önce döven E.D., daha sonra bıçakla rehin alarak evden gitmesini engelledi.Yardım çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdiMisafirliğe gittiği evde birlikte yaşadığı kişinin saldırısına uğrayan Çevirgen'in yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bu sırada E.D., elindeki bıçakla Çevirgen'i yaraladı.Feci şekilde dövülen ve bıçaklanan Çevirgen, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli E.D. ise olay yerinden kaçtı.51 bıçak kesiği saptandıKısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çevirgen, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.Çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktıKonak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan E.D.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.E.D.'nin Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği bilgisine ulaşıldı.Eve yapılan baskınla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan E.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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