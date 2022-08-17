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https://sputniknews.com.tr/20220817/bakan-soylu-duyurdu-2-milyon-erkege-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-egitimi-verildi-1060059333.html
Bakan Soylu duyurdu: 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Bakan Soylu duyurdu: 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
İçişleri Bakanı Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini açıkladı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T22:29+0300
2022-08-17T23:08+0300
türkiye
süleyman soylu
kadın
şiddet
paylaşım
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti."Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla paylaşım yapan Bakan Soylu, bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını belirterek, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanlığı'nca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim verileceği belirtilmişti.
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süleyman soylu, kadın, şiddet, paylaşım
süleyman soylu, kadın, şiddet, paylaşım

Bakan Soylu duyurdu: 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

22:29 17.08.2022 (güncellendi: 23:08 17.08.2022)
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Erkek şiddetine susma
Erkek şiddetine susma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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İçişleri Bakanı Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
"Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla paylaşım yapan Bakan Soylu, bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını belirterek, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'nca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim verileceği belirtilmişti.
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