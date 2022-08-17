https://sputniknews.com.tr/20220817/bakan-soylu-duyurdu-2-milyon-erkege-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-egitimi-verildi-1060059333.html

Bakan Soylu duyurdu: 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Bakan Soylu duyurdu: 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

İçişleri Bakanı Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini açıkladı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T22:29+0300

2022-08-17T22:29+0300

2022-08-17T23:08+0300

türkiye

süleyman soylu

kadın

şiddet

paylaşım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti."Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla paylaşım yapan Bakan Soylu, bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını belirterek, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi" ifadesini kullandı.İçişleri Bakanlığı'nca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadına El Kal-Ka-Maz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim verileceği belirtilmişti.

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süleyman soylu, kadın, şiddet, paylaşım