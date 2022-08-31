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SON DAKİKA | Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
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https://sputniknews.com.tr/20220831/hablemitoglu-suikasti-katil-zanlilarindan-goktas-icin-interpol-tarafindan-kirmizi-bulten-cikarildi-1060624472.html
Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:45+0300
2022-08-31T15:45+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
necip hablemitoğlu
necip hablemitoğlu

Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

15:45 31.08.2022
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Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
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