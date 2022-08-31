https://sputniknews.com.tr/20220831/hablemitoglu-suikasti-katil-zanlilarindan-goktas-icin-interpol-tarafindan-kirmizi-bulten-cikarildi-1060624472.html
Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:45+0300
2022-08-31T15:45+0300
2022-08-31T15:45+0300
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necip hablemitoğlu
Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
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Ayrıntılar geliyor
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.