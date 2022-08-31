https://sputniknews.com.tr/20220831/eski-sevgilisini-ve-kizini-3-yildir-olumle-tehdit-eden-sahis-yakalandi-1060621928.html
Eski sevgilisini ve kızını 3 yıldır ölümle tehdit eden şahıs yakalandı
Eski sevgilisini ve kızını 3 yıldır ölümle tehdit eden şahıs yakalandı
İstanbul’da yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan eski sevgilisinin kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek yardım istemişti. Polis ekipleri... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:23+0300
2022-08-31T15:23+0300
2022-08-31T15:23+0300
türkiye
istanbul
bahçelievler
kadına şiddet
tehdit
ölüm tehdidi
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan sesini duyuran Melek Bezaroğlu, eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek Mustafa K.'nın tutuklanmasını istemişti. Melek Bezaroğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada eski sevgilisi Mustafa K. farklı numaralardan mesaj atarak kızı ile kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve kendisini takip ettiğine dair mesajlar gönderdiğini söylemişti. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Mustafa K. İsimli şahsın Temmuz ayı içerisinde bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve tahliye edildikten sonra Melek Bezaroğlu, isimli şahsa benzer şekilde eylemlerde bulunduğu belirlendi. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 25 Ağustos tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. 26 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.Melek Bezaroğlu'nun şikayeti doğrultusunda konu ile ilgili şahıs hakkında yürütülen tahkikat çerçevesinde, 29 Ağustos tarihinde adli makamlarca yeni bir yakalama kararı çıkartıldı. Mustafa. K. isimli şahıs bugün tekrar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/ayrildigi-erkek-tarafindan-olum-tehditleri-alan-kadindan-yardim-cagrisi-sabrim-kalmadi-1060502949.html
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istanbul, bahçelievler, kadına şiddet, tehdit, ölüm tehdidi
istanbul, bahçelievler, kadına şiddet, tehdit, ölüm tehdidi
Eski sevgilisini ve kızını 3 yıldır ölümle tehdit eden şahıs yakalandı
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İstanbul’da yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan eski sevgilisinin kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek yardım istemişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mustafa K., adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan sesini duyuran Melek Bezaroğlu, eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini belirterek Mustafa K.'nın tutuklanmasını istemişti. Melek Bezaroğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada eski sevgilisi Mustafa K. farklı numaralardan mesaj atarak kızı ile kendisini öldürmekle tehdit ettiği ve kendisini takip ettiğine dair mesajlar gönderdiğini söylemişti. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar çerçevesinde Mustafa K. İsimli şahsın Temmuz ayı içerisinde bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve tahliye edildikten sonra Melek Bezaroğlu, isimli şahsa benzer şekilde eylemlerde bulunduğu belirlendi. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 25 Ağustos tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. 26 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Melek Bezaroğlu'nun şikayeti doğrultusunda konu ile ilgili şahıs hakkında yürütülen tahkikat çerçevesinde, 29 Ağustos tarihinde adli makamlarca yeni bir yakalama kararı çıkartıldı. Mustafa. K. isimli şahıs bugün tekrar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.