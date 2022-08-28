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https://sputniknews.com.tr/20220828/ayrildigi-erkek-tarafindan-olum-tehditleri-alan-kadindan-yardim-cagrisi-sabrim-kalmadi-1060502949.html
Ayrıldığı erkek tarafından ölüm tehditleri alan kadından yardım çağrısı: Sabrım kalmadı
Ayrıldığı erkek tarafından ölüm tehditleri alan kadından yardım çağrısı: Sabrım kalmadı
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, ayrıldıkları günden bu yana eski erkek arkadaşı tarafından 3 senedir sistematik bir şekilde ölüm tehditleri... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T23:58+0300
2022-08-29T01:25+0300
türkiye
kadın
eski sevgili
tehdit
ölüm tehdidi
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Bir kadın daha bir erkek tarafından "hayatıyla" tehdit ediliyor.İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, yetkililerden yardım istiyor.Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın. Bu durum beni gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. 'Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin' gibi mesajlar atıyor. Bununla ilgili emniyete bilgi verdim. Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum. Bir yerde bir eksiklik var, bir şeyler eksik gidiyor ama bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulunmasını rica ediyorum. Adalet yerini bulacak biliyorum ama benim bununla ilgili sabrım kalmadı" ifadelerini kullandı.
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kadın, eski sevgili, tehdit, ölüm tehdidi
kadın, eski sevgili, tehdit, ölüm tehdidi

Ayrıldığı erkek tarafından ölüm tehditleri alan kadından yardım çağrısı: Sabrım kalmadı

23:58 28.08.2022 (güncellendi: 01:25 29.08.2022)
© DHAİstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, yetkililerden yardım istiyor.
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, yetkililerden yardım istiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
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İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, ayrıldıkları günden bu yana eski erkek arkadaşı tarafından 3 senedir sistematik bir şekilde ölüm tehditleri aldığını dile getirerek isyan etti. Can güvenliğinden endişe eden genç kadın, kendisine tehditler savuran erkeğin tutuklanmasını talep etti.
Bir kadın daha bir erkek tarafından "hayatıyla" tehdit ediliyor.
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, yetkililerden yardım istiyor.
Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.
Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.
Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın. Bu durum beni gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. 'Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin' gibi mesajlar atıyor. Bununla ilgili emniyete bilgi verdim. Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum. Bir yerde bir eksiklik var, bir şeyler eksik gidiyor ama bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulunmasını rica ediyorum. Adalet yerini bulacak biliyorum ama benim bununla ilgili sabrım kalmadı" ifadelerini kullandı.
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