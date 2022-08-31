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Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü
Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü
Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:25+0300
2022-08-31T16:38+0300
türkiye
bursa
terminal
yıldırım
sel
sağanak
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Bursa'nın birçok ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu.Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/bursada-selde-mahsur-kalan-kopegi-ekipler-kurtardi-1060553328.html
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bursa, terminal, yıldırım, sel, sağanak
bursa, terminal, yıldırım, sel, sağanak

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü

16:25 31.08.2022 (güncellendi: 16:38 31.08.2022)
© İHA / ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMUR - ERCAN VARDAR - ZAFER PEKERBursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü
Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMUR - ERCAN VARDAR - ZAFER PEKER
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Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü.
Bursa'nın birçok ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.
Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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