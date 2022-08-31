https://sputniknews.com.tr/20220831/bursada-otobus-terminaline-yildirim-dustu-1060626082.html

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:25+0300

2022-08-31T16:25+0300

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türkiye

bursa

terminal

yıldırım

sel

sağanak

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Bursa'nın birçok ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu.Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/bursada-selde-mahsur-kalan-kopegi-ekipler-kurtardi-1060553328.html

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