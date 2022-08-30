https://sputniknews.com.tr/20220830/bursada-selde-mahsur-kalan-kopegi-ekipler-kurtardi-1060553328.html

Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Bursa’nın dağ ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T03:15+0300

2022-08-30T03:15+0300

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türkiye

bursa

köpek

sel

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Bursa’nın dağ ilçesi Harmancık’ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi’nde bulunan dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220726/zifte-yapisan-kopek-ile-3-yavrusu-kurtarildi-3-yavru-ise-oldu-1059134315.html

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