https://sputniknews.com.tr/20220830/bursada-selde-mahsur-kalan-kopegi-ekipler-kurtardi-1060553328.html
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
Bursa’nın dağ ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T03:15+0300
2022-08-30T03:15+0300
2022-08-30T03:18+0300
türkiye
bursa
köpek
sel
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Bursa’nın dağ ilçesi Harmancık’ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi’nde bulunan dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220726/zifte-yapisan-kopek-ile-3-yavrusu-kurtarildi-3-yavru-ise-oldu-1059134315.html
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bursa, köpek, sel
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
03:15 30.08.2022 (güncellendi: 03:18 30.08.2022) Abone ol
Bursa’nın dağ ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa’nın dağ ilçesi Harmancık’ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi’nde bulunan dere taştı.
Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.