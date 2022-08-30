Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220830/bursada-selde-mahsur-kalan-kopegi-ekipler-kurtardi-1060553328.html
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
Bursa’nın dağ ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T03:15+0300
2022-08-30T03:18+0300
türkiye
bursa
köpek
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060553182_0:700:2000:1825_1920x0_80_0_0_1d8762cba0aa0944e94a1d5193c7121a.jpg
Bursa’nın dağ ilçesi Harmancık’ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi’nde bulunan dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220726/zifte-yapisan-kopek-ile-3-yavrusu-kurtarildi-3-yavru-ise-oldu-1059134315.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060553182_0:513:2000:2013_1920x0_80_0_0_a7e8139c81ee3499190055acc921e67c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, köpek, sel
bursa, köpek, sel

Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

03:15 30.08.2022 (güncellendi: 03:18 30.08.2022)
© İHA / ALİ İHSAN UĞUR-Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA / ALİ İHSAN UĞUR-
Abone olTelegram
Bursa’nın dağ ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa’nın dağ ilçesi Harmancık’ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi’nde bulunan dere taştı.
Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
TÜRKİYE
Zifte yapışan köpek ile 3 yavrusu kurtarıldı, 3 yavru ise öldü
26 Temmuz, 01:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала