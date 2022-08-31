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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/bulgaristan-enerji-bakani-hristov-gazprom-ile-gaz-tedariki-konusundaki-gorusmeler-suruyor-1060642717.html
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov: Gazprom ile gaz tedariki konusundaki görüşmeler sürüyor
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov: Gazprom ile gaz tedariki konusundaki görüşmeler sürüyor
Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, Bulgar makamlarının Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile gaz tedarikinin yeniden başlatılması konusunda... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:44+0300
2022-08-31T22:44+0300
avrupa'da enerji krizi
bulgaristan
gazprom
rusya
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Bulgar BNT televizyonuna konuşan Hristov, yetkililerin Gazprom ile gaz tedarikinin yeniden başlatılması konusunda görüştüklerini ve olumlu sonuç almayı umduklarını ifade etti.Hristov, “Gazprom ile temas halindeyiz, müzakereleri olumlu sonuca ulaştırmaya ve teslimatları bizim için uygun koşullarda yeniden başlatmaya çalışıyoruz. Bunlar son derece karmaşık müzakereler, sadece gaz tedarikiyle ilgili değil, aynı zamanda Avrupa’nın kısıtlamaları çerçevesindeki ödeme koşullarıyla da ilgili” diye konuştu.Müzakerelerin ‘aşırı yoğun bir biçimde’ devam ettiğine dikkat çeken bakan, Gazprom ile 2022 yılı sözleşmesi kapsamındaki tüm hacimlerin alınmasının fiziksel olarak imkansız olduğunu, Bulgaristan'ın koyduğu şartlarından bir tanesinin, Avrupa ödeme sistemini kullanarak bu yılki eksik gaz hacimlerinin 2023'ün ilk aylarında teslim almak olduğunu vurguladı.Bulgaristan’daki gaz durumu, ödemelerin ruble ile yapılması koşulunu kabul etmemesi sonucunda Gazprom’un sevkiyatları durdurması ile nisan sonunda ağırlaşmıştı. Geçen hafta ise Enerji Bakanı Hristov, Bulgar hükümetinin Rus tarafına görüşmelere başlamaya hazır olduklarına dair bildiri gönderdiklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/belcika-enerji-bakani-onumuzdeki-5-10-kis-korkunc-gececek-1060533633.html
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bulgaristan, gazprom, rusya
bulgaristan, gazprom, rusya

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov: Gazprom ile gaz tedariki konusundaki görüşmeler sürüyor

22:44 31.08.2022
© AABulgaristan
Bulgaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, Bulgar makamlarının Rus devlet enerji şirketi Gazprom ile gaz tedarikinin yeniden başlatılması konusunda görüştüklerini ve olumlu sonuç almayı umduklarını belirtti.
Bulgar BNT televizyonuna konuşan Hristov, yetkililerin Gazprom ile gaz tedarikinin yeniden başlatılması konusunda görüştüklerini ve olumlu sonuç almayı umduklarını ifade etti.
Hristov, “Gazprom ile temas halindeyiz, müzakereleri olumlu sonuca ulaştırmaya ve teslimatları bizim için uygun koşullarda yeniden başlatmaya çalışıyoruz. Bunlar son derece karmaşık müzakereler, sadece gaz tedarikiyle ilgili değil, aynı zamanda Avrupa’nın kısıtlamaları çerçevesindeki ödeme koşullarıyla da ilgili” diye konuştu.
Müzakerelerin ‘aşırı yoğun bir biçimde’ devam ettiğine dikkat çeken bakan, Gazprom ile 2022 yılı sözleşmesi kapsamındaki tüm hacimlerin alınmasının fiziksel olarak imkansız olduğunu, Bulgaristan'ın koyduğu şartlarından bir tanesinin, Avrupa ödeme sistemini kullanarak bu yılki eksik gaz hacimlerinin 2023'ün ilk aylarında teslim almak olduğunu vurguladı.
Bulgaristan’daki gaz durumu, ödemelerin ruble ile yapılması koşulunu kabul etmemesi sonucunda Gazprom’un sevkiyatları durdurması ile nisan sonunda ağırlaşmıştı. Geçen hafta ise Enerji Bakanı Hristov, Bulgar hükümetinin Rus tarafına görüşmelere başlamaya hazır olduklarına dair bildiri gönderdiklerini açıklamıştı.
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