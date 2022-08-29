https://sputniknews.com.tr/20220829/belcika-enerji-bakani-onumuzdeki-5-10-kis-korkunc-gececek-1060533633.html

Belçika Enerji Bakanı: Önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek

Belçika Enerji Bakanı: Önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek

Belçika Enerji Bakanı, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı, "Hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" uyarısında bulundu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:32+0300

2022-08-29T18:32+0300

2022-08-29T18:33+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

belçika

doğalgaz

elektrik

ab

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Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, Twitter hesabından Avrupa'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan hızlı artışa ilişkin paylaşımda bulundu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, enerji sorunun kaynağına inmesi gerektiğine işaret eden Van der Straeten, doğalgaz fiyatlarının dondurulması üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi. "Hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" ifadesini kullanan Van der Straeten, doğalgaz fiyatlarının dondurulmasının hanelerin elektrik faturalarını 770 euro kadar azaltabileceğine dikkati çekti. "Bugün elektrik üretiminin fiyatı, elektrik ve gazın satıldığı fiyattan çok daha düşük seviyede bulunuyor. Artık üretim maliyetiyle satış fiyatı arasında herhangi bir bağlantı kalmadı. Avrupa'daki elektrik fiyat oluşum sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor.""Avrupa enerji piyasası başarısız ve acilen reforma ihtiyacı var" diyen Van der Straeten, mevcut sistemi savunmanın mümkün olmadığına işaret etti.Van der Straeten, hali hazırda elektriğin geçen yılki fiyata üretilmesine rağmen rekor fiyatlara satıldığını belirterek, bu alanda aşırı karla mücadele edilmesinin önemini vurguladı.Belçika'nın bu konuyu AB Komisyonu ile paylaştığına dikkati çeken Van der Straeten, hemen harekete geçilmesi ve bir karar alınmasını gerektiğini ifade etti.Van der Straeten, Belçika'da enerji krizini görüşmek üzere danışma kurulunun çarşamba günü toplantı yapacağını sözlerine ekledi.AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının yakın zamanda enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapması bekleniyor.Aralarında Belçika'nın da olduğu bazı AB üyesi ülkeler, doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

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avrupa, belçika, doğalgaz, elektrik, ab