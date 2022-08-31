https://sputniknews.com.tr/20220831/bmgk-lubnan-gecici-gorev-gucunun-gorev-suresini-1-yil-daha-uzatti-1060644753.html

BMGK, Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı

BMGK, Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını onayladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T23:27+0300

2022-08-31T23:27+0300

2022-08-31T23:27+0300

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.Mikati, "Bu, ordu ve UNIFIL arasındaki yakın iş birliği sayesinde Lübnan'ın güneyinde sağlanan istikrarı artıracak övgüye değer bir adım" değerlendirmesinde bulundu.UNIFIL'in misyonunu desteklemek için tüm önlemlerin alınacağını vurgulayan Mikati, Lübnan'ın uluslararası meşruiyete ve BM kararlarına bağlılığını yineledi.UNIFIL'in kuruluşuLübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurmasına yardım etmek amacıyla 425 ve 426 sayılı kararlar doğrultusunda 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220831/lubnanli-bakanlar-israil-sinirindaki-duvara-tas-atti-1060629602.html

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