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https://sputniknews.com.tr/20220831/lubnanli-bakanlar-israil-sinirindaki-duvara-tas-atti-1060629602.html
Lübnanlı bakanlar, İsrail sınırındaki duvara taş attı
Lübnanlı bakanlar, İsrail sınırındaki duvara taş attı
Lübnanlı bazı bakanların ülkenin güneyine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in iki ülke arasındaki sınıra ördüğü duvara taş fırlatmaları sosyal medyada... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T17:43+0300
2022-08-31T17:57+0300
dünya
lübnan
israil
sınır
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Lübnan Turizm Bakanı Velid Nasır'ın organize ettiği etkinlik kapsamında, bazı bakanlar Şiilerin çoğunlukta yaşadığı güney bölgelerine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.Sosyal ve yerel medyada paylaşılan görüntülere göre, etkinlik kapsamında İsrail'in Lübnan sınırına ördüğü duvara yakın bir tepeye çıkan Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan Hiktor Haccar, duvara taş fırlattı.Fayyad ve Haccar'ın "Taşı kim duvara yakın atabilir?" diyaloğunun yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.Bakanların duvara taş atarken etraflarında Lübnan askerlerinin bulunması ve güvenliklerini sağlaması da dikkati çekti.
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lübnan, israil, sınır, duvar
lübnan, israil, sınır, duvar

Lübnanlı bakanlar, İsrail sınırındaki duvara taş attı

17:43 31.08.2022 (güncellendi: 17:57 31.08.2022)
© AAİsrail Lübnan
İsrail Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Lübnanlı bazı bakanların ülkenin güneyine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in iki ülke arasındaki sınıra ördüğü duvara taş fırlatmaları sosyal medyada gündem oluşturdu.
Lübnan Turizm Bakanı Velid Nasır'ın organize ettiği etkinlik kapsamında, bazı bakanlar Şiilerin çoğunlukta yaşadığı güney bölgelerine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.
Sosyal ve yerel medyada paylaşılan görüntülere göre, etkinlik kapsamında İsrail'in Lübnan sınırına ördüğü duvara yakın bir tepeye çıkan Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan Hiktor Haccar, duvara taş fırlattı.
Fayyad ve Haccar'ın "Taşı kim duvara yakın atabilir?" diyaloğunun yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Bakanların duvara taş atarken etraflarında Lübnan askerlerinin bulunması ve güvenliklerini sağlaması da dikkati çekti.
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