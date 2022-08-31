https://sputniknews.com.tr/20220831/besiktas-seyircisi-mke-ankaragucu-deplasmanina-alinmayacak-1060620097.html
Beşiktaş seyircisi MKE Ankaragücü deplasmanına alınmayacak
Beşiktaş seyircisi MKE Ankaragücü deplasmanına alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:36+0300
2022-08-31T14:36+0300
2022-08-31T14:36+0300
spor
beşiktaş
ankaragücü
mke ankaragücü
maç
seyirci
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Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
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beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, maç, seyirci
beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, maç, seyirci
Beşiktaş seyircisi MKE Ankaragücü deplasmanına alınmayacak
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.