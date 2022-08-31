Türkiye
SON DAKİKA | Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220831/besiktas-seyircisi-mke-ankaragucu-deplasmanina-alinmayacak-1060620097.html
Beşiktaş seyircisi MKE Ankaragücü deplasmanına alınmayacak
Beşiktaş seyircisi MKE Ankaragücü deplasmanına alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:36+0300
2022-08-31T14:36+0300
spor
beşiktaş
ankaragücü
mke ankaragücü
maç
seyirci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101419/48/1014194846_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_38150a8ad407fbbf1d70efe3861cdacb.jpg
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220827/besiktas-amigosu-subasinin-hayatini-kaybettigi-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1060462043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101419/48/1014194846_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_e59835cfa7bc0ef55841a790b4fddc0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, maç, seyirci
beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü, maç, seyirci

Beşiktaş seyircisi MKE Ankaragücü deplasmanına alınmayacak

14:36 31.08.2022
© AA / Ahmet BolatLiverpool karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında evinde en çok seyirci topladığı maç olarak tarihe geçti.
Liverpool karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında evinde en çok seyirci topladığı maç olarak tarihe geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA / Ahmet Bolat
Abone olTelegram
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
YAŞAM
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
27 Ağustos, 07:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала