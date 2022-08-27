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Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş amigolarından Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Subaşı silahlı saldırıda hayatını... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T07:53+0300
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yaşam
beşiktaş
taraftar
saldırı
silahlı saldırı
cinayet
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Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Saldırı kameradaGörüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin kaçtıkları anlar görülüyor.
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beşiktaş, taraftar, saldırı, silahlı saldırı, cinayet
beşiktaş, taraftar, saldırı, silahlı saldırı, cinayet

Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

07:53 27.08.2022
© İHABeşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© İHA
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Beşiktaş amigolarından Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı kamerada

Görüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin kaçtıkları anlar görülüyor.
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