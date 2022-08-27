https://sputniknews.com.tr/20220827/besiktas-amigosu-subasinin-hayatini-kaybettigi-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1060462043.html

Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş amigolarından Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Subaşı silahlı saldırıda hayatını... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T07:53+0300

2022-08-27T07:53+0300

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yaşam

beşiktaş

taraftar

saldırı

silahlı saldırı

cinayet

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Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Saldırı kameradaGörüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin kaçtıkları anlar görülüyor.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, taraftar, saldırı, silahlı saldırı, cinayet