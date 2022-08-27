https://sputniknews.com.tr/20220827/besiktas-amigosu-subasinin-hayatini-kaybettigi-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1060462043.html
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş amigolarından Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Subaşı silahlı saldırıda hayatını... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T07:53+0300
2022-08-27T07:53+0300
2022-08-27T07:53+0300
yaşam
beşiktaş
taraftar
saldırı
silahlı saldırı
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060461898_0:0:828:466_1920x0_80_0_0_89409ee89f4aa905b47152f1b6424c11.jpg
Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Saldırı kameradaGörüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin kaçtıkları anlar görülüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060461898_31:0:687:492_1920x0_80_0_0_06b6f287a6a8abefde7b6bed9269854a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, taraftar, saldırı, silahlı saldırı, cinayet
beşiktaş, taraftar, saldırı, silahlı saldırı, cinayet
Beşiktaş amigosu Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Abone ol
Beşiktaş amigolarından Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Saldırı kamerada
Görüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin kaçtıkları anlar görülüyor.