https://sputniknews.com.tr/20220831/avril-lavigne-unutulmaz-albumu-let-godan-esinlenen-bir-moda-serisi-cikariyor-1060606250.html
Avril Lavigne, unutulmaz albümü 'Let Go'dan esinlenilen bir moda serisi çıkarıyor
Avril Lavigne, unutulmaz albümü 'Let Go'dan esinlenilen bir moda serisi çıkarıyor
2000'li yılların popüler rock yıldızı Avril Lavigne, kendisine ün kazandıran 2002 çıkışlı albümü 'Let Go'dan ilham alan yeni bir moda serisini piyasaya... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T11:39+0300
2022-08-31T11:39+0300
2022-08-31T11:42+0300
yaşam
avril lavigne
moda
kıyafet
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Sk8er Boi ve Complicated gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı Let Go albümüyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Avril Lavigne, 20. yıldönümünde albümden esinlenen bir moda serisi çıkarıyor.KILLSTAR ile işbirliği üzerinden piyasaya sürülecek kıyafetlerde Avril Lavigne'in simgesi haline gelen 'pop-punk' tarzını temsil eden kafatası motifleri ve siyah-pembe tonları ağırlıklı olacak. Şimdi 37 yaşında olan ünlü sanatçı, daha önce kıyafet tercihlerine dair Cosmopolitan dergisine verdiği bir röportajda, "Tarzım her zaman glam, rock 'n' roll oldu. Tabi bu yine de o anki ruh halime bağlı" demişti.
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avril lavigne, moda, kıyafet
avril lavigne, moda, kıyafet
Avril Lavigne, unutulmaz albümü 'Let Go'dan esinlenilen bir moda serisi çıkarıyor
11:39 31.08.2022 (güncellendi: 11:42 31.08.2022) Abone ol
2000'li yılların popüler rock yıldızı Avril Lavigne, kendisine ün kazandıran 2002 çıkışlı albümü 'Let Go'dan ilham alan yeni bir moda serisini piyasaya sürüyor.
Sk8er Boi ve Complicated gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı Let Go albümüyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Avril Lavigne, 20. yıldönümünde albümden esinlenen bir moda serisi çıkarıyor.
KILLSTAR ile işbirliği üzerinden piyasaya sürülecek kıyafetlerde Avril Lavigne'in simgesi haline gelen 'pop-punk' tarzını temsil eden kafatası motifleri ve siyah-pembe tonları ağırlıklı olacak.
Şimdi 37 yaşında olan ünlü sanatçı, daha önce kıyafet tercihlerine dair Cosmopolitan dergisine verdiği bir röportajda, "Tarzım her zaman glam, rock 'n' roll oldu. Tabi bu yine de o anki ruh halime bağlı" demişti.