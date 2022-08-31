https://sputniknews.com.tr/20220831/almanya-genelkurmay-baskani-rusyanin-askeri-gucu-hafife-alinmamali-1060637958.html
Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn: Rusya’nın askeri gücü hafife alınmamalı
Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn: Rusya’nın askeri gücü hafife alınmamalı
Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn, Batı'nın Moskova'nın askeri gücünü hafife almaması gerektiği konusunda uyardı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T20:40+0300
2022-08-31T20:40+0300
2022-08-31T20:49+0300
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Reuters’ın aktardığına göre Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, Batı'nın Moskova'nın askeri gücünü hafife almaması gerektiği konusunda uyardı ve Rusya'nın ikinci bir cephe açma kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.General Zorn, “Şu anda çok sayıda Rus kara kuvveti Ukrayna'da olabilir ancak öyle olsa bile, Rus Kara Kuvvetleri'nin ikinci bir savaş cephesi açma potansiyelini hafife almamalıyız” uyarısında bulundu.Rus filosunun büyük bir kısmının Ukrayna'da konuşlandırılmadığını, Rus Hava Kuvvetlerinin ise NATO için tehdit oluşturan önemli bir potansiyele sahip olduğunu da ifade eden Zorn, ayrıca Rus ordusunun donanımı ile ilgili açıklamasında ‘devasa silah stoklarından’ bahsetti.
https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-55-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1060633151.html
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rusya, almanya, asker, cephe, ordu, eberhard zorn
rusya, almanya, asker, cephe, ordu, eberhard zorn
Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn: Rusya’nın askeri gücü hafife alınmamalı
20:40 31.08.2022 (güncellendi: 20:49 31.08.2022) Abone ol
Almanya Genelkurmay Başkanı Zorn, Batı'nın Moskova'nın askeri gücünü hafife almaması gerektiği konusunda uyardı.
Reuters’ın aktardığına göre Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, Batı'nın Moskova'nın askeri gücünü hafife almaması gerektiği konusunda uyardı ve Rusya'nın ikinci bir cephe açma kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.
General Zorn, “Şu anda çok sayıda Rus kara kuvveti Ukrayna'da olabilir ancak öyle olsa bile, Rus Kara Kuvvetleri'nin ikinci bir savaş cephesi açma potansiyelini hafife almamalıyız” uyarısında bulundu.
Rus filosunun büyük bir kısmının Ukrayna'da konuşlandırılmadığını, Rus Hava Kuvvetlerinin ise NATO için tehdit oluşturan önemli bir potansiyele sahip olduğunu da ifade eden Zorn, ayrıca Rus ordusunun donanımı ile ilgili açıklamasında ‘devasa silah stoklarından’ bahsetti.