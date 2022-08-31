https://sputniknews.com.tr/20220831/abdden-turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-radar-kilidi-olayina-iliskin-aciklama-1060636421.html
ABD'den Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'radar kilidi' olayına ilişkin açıklama
ABD'den Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'radar kilidi' olayına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T20:01+0300
2022-08-31T20:01+0300
2022-08-31T20:02+0300
dünya
türkiye
yunanistan
radar
radar sistemi
taciz
abd
açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından 'radar kilidi' atılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiye-yunanistanin-s-300lu-tacizini-natoya-tasiyor-1060612547.html
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türkiye, yunanistan, radar, radar sistemi, taciz, abd, açıklama
türkiye, yunanistan, radar, radar sistemi, taciz, abd, açıklama
ABD'den Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'radar kilidi' olayına ilişkin açıklama
20:01 31.08.2022 (güncellendi: 20:02 31.08.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar kilidi' atmasına ilişkin olarak, "tarafları tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirinin sorusu üzerine, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından 'radar kilidi' atılmıştı.