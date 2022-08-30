https://sputniknews.com.tr/20220830/turkiyeden-pakistana-yardim-malzemeleri-tasiyan-besinci-ucak-hareket-etti-1060551831.html

Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti

Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın da Pakistan'a hareket ettiği bildirildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T02:28+0300

2022-08-30T02:28+0300

2022-08-30T02:30+0300

türkiye

pakistan

insani yardım

malzeme

türkiye

sel

türk kızılayı

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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın hareket ettiğini duyurdu. Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda ayrıca uçakların hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.Türk Kızılaya ait 2 TIR Pakistan için yola çıktıSel felaketinin yaşandığı Pakistan'a Türk Kızılay tarafından iki tırdan oluşan insani yardım malzemesi daha gönderildi.Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 milyon insanın etkilendiği sellerin ardından Pakistan'daki afetzedelere yardım gönderilmesi için hızla harekete geçildi.Pakistan Kızılayı ile koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit ederek ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan rupisi ile 300 hijyen kiti, 600 benzin bidonu ve afetzedeleri salgın hastalıklardan korumak için 1500 sineklik gönderen Türk Kızılay, ilk müdahalenin ardından içerisinde 16 metrekarelik 200 afet çadırı, 2 bin battaniye, 335 sünger yatak, 150 çift çizme, 140 kürek ve 20 yağmurluğun bulunduğu iki TIR'lık malzemeyi de bölge halkına ulaştırmak üzere Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezinden uğurladı.'İyilik Trenleri'nin rotası bu kez Pakistan olacakİçerisinde acil ihtiyaçların bulunduğu iki TIR'lık insani yardım malzemesini AFAD'ın koordinasyonu ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha önce Afganistan'a gönderilen "İyilik Trenleri" bu sefer Pakistan'a gidecek.Pakistan'da afetzedelere ulaştırılacak olan ilk tren 30 Ağustos'ta tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen törenle yola çıkacak.Ülkede sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası da başlatan Türk Kızılay, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor.Türk Kızılay aracılığıyla Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler 168 Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr üzerinden veya "PAKİSTAN" yazıp 2868'e SMS göndererek destek olabilecek. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220829/insani-yardim-malzemelerinin-ikinci-bolumu-pakistana-ulastirildi-1060540745.html

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pakistan, insani yardım, malzeme, türkiye, sel, türk kızılayı