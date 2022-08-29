Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220829/insani-yardim-malzemelerinin-ikinci-bolumu-pakistana-ulastirildi-1060540745.html
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:39+0300
2022-08-29T21:39+0300
dünya
pakistan
milli savunma bakanlığı (msb)
insani yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060503794_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_ccb1c42d691f8bca30f30701c406773a.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060503794_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5b06a17a03caa377c3a3b2ae7cc2ce74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, milli savunma bakanlığı (msb), insani yardım
pakistan, milli savunma bakanlığı (msb), insani yardım

İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı

21:39 29.08.2022
© İHA Pakistan'a yardım
 Pakistan'a yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала