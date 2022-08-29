https://sputniknews.com.tr/20220829/insani-yardim-malzemelerinin-ikinci-bolumu-pakistana-ulastirildi-1060540745.html
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:39+0300
2022-08-29T21:39+0300
2022-08-29T21:39+0300
dünya
pakistan
milli savunma bakanlığı (msb)
insani yardım
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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pakistan, milli savunma bakanlığı (msb), insani yardım
pakistan, milli savunma bakanlığı (msb), insani yardım
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümünün de Pakistan'a ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin ikinci bölümü de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.