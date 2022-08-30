https://sputniknews.com.tr/20220830/solomon-adalari-yabanci-gemilerin-karasularina-girisini-gecici-olarak-kisitladi-1060572176.html
ABD gemisi sokulmamıştı: Solomon Adaları yabancı gemilerin karasularına girişini kısıtladı
ABD gemisi sokulmamıştı: Solomon Adaları yabancı gemilerin karasularına girişini kısıtladı
Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, gemilerin limanlara ziyaretine yönelik yeni bir prosedür geliştirildiğini ve yabancı gemilerin ülke karasularına... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:39+0300
2022-08-30T15:39+0300
2022-08-30T15:55+0300
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liman
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Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, yabancı gemilerin ülke karasularına girişinin geçici olarak kısıtlandığını açıkladı.Sogavare, yaptığı yazılı açıklamada, "Ortaklarımızdan ülkeye gemilerini getirmeleri konusunda daha fazla talep göndermeden önce yeni bir düzen geliştirmemiz ve uygulamaya koymamız için bize zaman vermelerini talep ettik" ifadelerini kullandı.Geçen hafta ABD Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi, adanın başkenti Honiara'da yakıt ikmali yapmak üzere ülke makamlarından izin alamamıştı.Gemi, Papua Yeni Gine yönlendirilmiş, Washington yönetimi de Solomon Adaları makamlarına tepki göstermişti.Solomon Adaları, 2022'nın nisan ayında Çin ile güvenlik işbirliği anlamıştı imzalamıştı. İki ülke, işbirliğinin uluslararası hukukun tüm normlarını dikkate aldığı ve ada devletinin topraklarında Çin'e ait bir askeri üs inşasını öngörmediğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220419/cin-solomon-adalari-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaladi--1055674764.html
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solomon adaları, abd, liman, çin
ABD gemisi sokulmamıştı: Solomon Adaları yabancı gemilerin karasularına girişini kısıtladı
15:39 30.08.2022 (güncellendi: 15:55 30.08.2022) Abone ol
Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, gemilerin limanlara ziyaretine yönelik yeni bir prosedür geliştirildiğini ve yabancı gemilerin ülke karasularına girişinin geçici olarak kısıtlandığını duyurdu.
Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, yabancı gemilerin ülke karasularına girişinin geçici olarak kısıtlandığını açıkladı.
Sogavare, yaptığı yazılı açıklamada, "Ortaklarımızdan ülkeye gemilerini getirmeleri konusunda daha fazla talep göndermeden önce yeni bir düzen geliştirmemiz ve uygulamaya koymamız için bize zaman vermelerini talep ettik" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta ABD Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi, adanın başkenti Honiara'da yakıt ikmali yapmak üzere ülke makamlarından izin alamamıştı.
Gemi, Papua Yeni Gine yönlendirilmiş, Washington yönetimi de Solomon Adaları makamlarına tepki göstermişti.
Solomon Adaları, 2022'nın nisan ayında Çin ile güvenlik işbirliği anlamıştı imzalamıştı. İki ülke, işbirliğinin uluslararası hukukun tüm normlarını dikkate aldığı ve ada devletinin topraklarında Çin'e ait bir askeri üs inşasını öngörmediğini belirtmişti.