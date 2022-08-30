https://sputniknews.com.tr/20220830/solomon-adalari-yabanci-gemilerin-karasularina-girisini-gecici-olarak-kisitladi-1060572176.html

ABD gemisi sokulmamıştı: Solomon Adaları yabancı gemilerin karasularına girişini kısıtladı

ABD gemisi sokulmamıştı: Solomon Adaları yabancı gemilerin karasularına girişini kısıtladı

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, gemilerin limanlara ziyaretine yönelik yeni bir prosedür geliştirildiğini ve yabancı gemilerin ülke karasularına... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T15:39+0300

2022-08-30T15:39+0300

2022-08-30T15:55+0300

dünya

solomon adaları

abd

liman

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060573168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3de511e53302949eb45f44c638c9ef28.jpg

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, yabancı gemilerin ülke karasularına girişinin geçici olarak kısıtlandığını açıkladı.Sogavare, yaptığı yazılı açıklamada, "Ortaklarımızdan ülkeye gemilerini getirmeleri konusunda daha fazla talep göndermeden önce yeni bir düzen geliştirmemiz ve uygulamaya koymamız için bize zaman vermelerini talep ettik" ifadelerini kullandı.Geçen hafta ABD Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi, adanın başkenti Honiara'da yakıt ikmali yapmak üzere ülke makamlarından izin alamamıştı.Gemi, Papua Yeni Gine yönlendirilmiş, Washington yönetimi de Solomon Adaları makamlarına tepki göstermişti.Solomon Adaları, 2022'nın nisan ayında Çin ile güvenlik işbirliği anlamıştı imzalamıştı. İki ülke, işbirliğinin uluslararası hukukun tüm normlarını dikkate aldığı ve ada devletinin topraklarında Çin'e ait bir askeri üs inşasını öngörmediğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220419/cin-solomon-adalari-ile-guvenlik-anlasmasi-imzaladi--1055674764.html

solomon adaları

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

solomon adaları, abd, liman, çin