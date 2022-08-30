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Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta bugün resmi tatil ilan edildi
Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta bugün resmi tatil ilan edildi
Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T01:13+0300
2022-08-30T01:16+0300
dünya
irak
sadr
mukteda el-sadr
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Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Salı günü başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edildiği duyuruldu.Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığı açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı. Güvenlik güçlerinin protestocuları çıkarmak için açtığı ateş sonucu bazı protestocular hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin içinde ve yakınlarında silahlı çatışmalar hala devam ediyor.Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/disisleri-bakanligindan-iraktaki-turk-vatandaslara-uyari-1060548012.html
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irak, sadr, mukteda el-sadr
irak, sadr, mukteda el-sadr

Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta bugün resmi tatil ilan edildi

01:13 30.08.2022 (güncellendi: 01:16 30.08.2022)
© İHA / AHMED JALILIrak - protesto -
Irak - protesto - - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA / AHMED JALIL
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Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.
Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Salı günü başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edildiği duyuruldu.
Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığı açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı. Güvenlik güçlerinin protestocuları çıkarmak için açtığı ateş sonucu bazı protestocular hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.
Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin içinde ve yakınlarında silahlı çatışmalar hala devam ediyor.
Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
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