https://sputniknews.com.tr/20220830/silahli-catismalarin-yasandigi-irakta-bugun-resmi-tatil-ilan-edildi--1060550023.html

Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta bugün resmi tatil ilan edildi

Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta bugün resmi tatil ilan edildi

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T01:13+0300

2022-08-30T01:13+0300

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irak

sadr

mukteda el-sadr

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Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Salı günü başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edildiği duyuruldu.Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığı açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı. Güvenlik güçlerinin protestocuları çıkarmak için açtığı ateş sonucu bazı protestocular hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin içinde ve yakınlarında silahlı çatışmalar hala devam ediyor.Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220830/disisleri-bakanligindan-iraktaki-turk-vatandaslara-uyari-1060548012.html

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