Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220830/disisleri-bakanligindan-iraktaki-turk-vatandaslara-uyari-1060548012.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T00:41+0300
2022-08-30T00:55+0300
son dakika
irak
dışişleri bakanlığı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Irak'ta devam eden çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."
https://sputniknews.com.tr/20220829/bagdat-yesil-bolgeye-havan-topu-dustu-1060546070.html
irak
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, irak, dışişleri bakanlığı
son dakika, irak, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

00:41 30.08.2022 (güncellendi: 00:55 30.08.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" açıklamasında bulundu.
Irak'ta devam eden çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.
Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.
Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."
Irak protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
DÜNYA
Bağdat Yeşil Bölge’de silahlı çatışmalar artarak devam ediyor
Dün, 23:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала