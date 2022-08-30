https://sputniknews.com.tr/20220830/disisleri-bakanligindan-iraktaki-turk-vatandaslara-uyari-1060548012.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T00:41+0300

2022-08-30T00:41+0300

2022-08-30T00:55+0300

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dışişleri bakanlığı

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Irak'ta devam eden çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."

https://sputniknews.com.tr/20220829/bagdat-yesil-bolgeye-havan-topu-dustu-1060546070.html

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