https://sputniknews.com.tr/20220830/disisleri-bakanligindan-iraktaki-turk-vatandaslara-uyari-1060548012.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T00:41+0300
2022-08-30T00:41+0300
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Irak'ta devam eden çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."
https://sputniknews.com.tr/20220829/bagdat-yesil-bolgeye-havan-topu-dustu-1060546070.html
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son dakika, irak, dışişleri bakanlığı
son dakika, irak, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
00:41 30.08.2022 (güncellendi: 00:55 30.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" açıklamasında bulundu.
Irak'ta devam eden çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.
Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.
Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."