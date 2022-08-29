https://sputniknews.com.tr/20220829/bagdat-yesil-bolgeye-havan-topu-dustu-1060546070.html

Bağdat Yeşil Bölge’ye havan topu düştü: Silahlı çatışmalar sürüyor

Bağdat Yeşil Bölge’ye havan topu düştü: Silahlı çatışmalar sürüyor

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basması sonrası çatışmalar sürerken, bölgeye havan topu düştüğü... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T23:47+0300

2022-08-29T23:47+0300

2022-08-30T00:20+0300

mukteda es-sadr

yeşil bölge

havan topu

dünya

bağdat

çatışma

irak

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge’ye havan topu düştü.RT muhabiri, eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki sarayının yakınında 120 mm'lik iki havan mermisinin düştüğüne dair haberlerin olduğunu aktardı.RT Arapça muhabiri, Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’de silahlı çatışmaların yaşandığını bildirdi. Çatışan taraflarının kim olduğuyla ilgili henüz herhangi bir bilgiye ulaşılmadı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise yoğun silah sesi duyulurken, çatışmalardan kaçan onlarca kişi görüldü.Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapıldı.Yeşil Bölge’yi basan Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanıyor.Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı almıştı.Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağıIrak’ta patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kerkük sokakları sessizliğe büründü.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurmuştu.

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mukteda es-sadr, yeşil bölge, havan topu, bağdat, çatışma, irak