Bağdat Yeşil Bölge’ye havan topu düştü: Silahlı çatışmalar sürüyor
23:47 29.08.2022 (güncellendi: 00:20 30.08.2022)
© AP Photo / Hadi MizbanIrak protestolar
© AP Photo / Hadi Mizban
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basması sonrası çatışmalar sürerken, bölgeye havan topu düştüğü bildirildi. Havan topu saldırısının kaynağı henüz açıklanmadı. Aynı zamanda bölgeden silah sesleri yükselmeye devam ediyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge’ye havan topu düştü.
RT muhabiri, eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki sarayının yakınında 120 mm'lik iki havan mermisinin düştüğüne dair haberlerin olduğunu aktardı.
RT Arapça muhabiri, Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’de silahlı çatışmaların yaşandığını bildirdi.
Çatışan taraflarının kim olduğuyla ilgili henüz herhangi bir bilgiye ulaşılmadı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise yoğun silah sesi duyulurken, çatışmalardan kaçan onlarca kişi görüldü.
💢 اطلاق نار كثيف قرب مبنى البرلمان العراقي pic.twitter.com/wuymgyieeS— عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) August 29, 2022
Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapıldı.
Yeşil Bölge’yi basan Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanıyor.
🚨🚨— الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 29, 2022
اشتباكات عنيفة في المنطقة الخضراء في بغداد#العراق #Iraq pic.twitter.com/IvWOT7o2iy
🔴 الاشتباكات منحصرة الآن في المنطقة الخضراء بين سرايا السلام والفرقة الخاصة#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #الشعب_ينتفض— Abdulateef Alhajwel (@Alhajwel1) August 29, 2022
#المنطقه_الخضراء pic.twitter.com/1L318mzJlh
Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.
Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı almıştı.
Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı
Irak’ta patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kerkük sokakları sessizliğe büründü.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurmuştu.