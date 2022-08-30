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https://sputniknews.com.tr/20220830/serdar-ortacin-12-ada-aciklamasi-yeniden-gundemde-lozani-bekleyelim-2023-bir-gelsin--1060550726.html
Serdar Ortaç'ın '12 Ada' açıklaması yeniden gündemde: Lozan'ı bekleyelim, 2023 bir gelsin
Serdar Ortaç'ın '12 Ada' açıklaması yeniden gündemde: Lozan'ı bekleyelim, 2023 bir gelsin
Ege'de Türkiye ike Yunanistan arasında yaşanan radar krizi, Serdar Ortaç'ın mart ayında katıldığı '40 Soru' adlı programda söylediği sözleri yeniden gündeme... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T01:34+0300
2022-08-30T01:40+0300
yaşam
serdar ortaç
yunanistan
adalar
12 ada
lozan
lozan antlaşması
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Yunanistan’ın Ege’de Türk jetlerine tacizde bulunmasının ardından ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın Blu TV’de yayınlanan '40 Soru' programında Cansu Canan Özgen’in sorularına verdiği yanıtlar yeniden gündeme geldi.Ege’deki Yunan adalarının Türk adaları olması gerektiğini söyleyen Ortaç, "Lozan Antlaşması 2023’te ortadan kalkacak. 2023 bir gelsin" ifadelerini kullanmıştı.Serdar Ortaç, "Onlar bizim adalarımız. Alınmasını isterim. Ama alınmasını isterken orada savaş olmasın. Orada yaşayan Rumlar, Yunanlar tabii yerinden olmasın. Onlar gönül rahatlığıyla vermeyeceğine göre şu an tabii alamayacağız. Ama dur bakalım. Lozan’ı bir bekleyelim. 23 bir gelsin" demişti.2023’te sonuç alınmaması halinde İstanbul’un fethinin 600. yılı olan 2053 yılında belki bir adanın alınabileceğini söyleyen Serdar Ortaç, Rusya’nın Ukrayna krizi sonrası daha da güçleneceğini, Hindistan ve Çin’in de Rusya'ya katılması halinde farklı durumların gelişebileceğini savunmuştu.Ortaç, ‘‘Belki 53’te belki bir tanesini alabiliriz. Avşa’ya en yakınını, adını unuttum. Bir iki tanesini belki alabiliriz. Ama vermez kolay kolay. Avrupa hemen fışkırır. Ama dur bakalım Rusya’nın gücü çok değişecek şimdi. Bu yaptırımlar falan Rusya’ya zarar vermez. Sen Visa’dan Master’dan çıkartırsın. Adam kastır diye yeni bir şey kurar. Hele dur bakalım Çin’le Hindistan Rusya’ya katılırsa ne olacak? Yani 12 Adalar için. Hayalimi sorarsan, bütün Türkiye, böyle şuradaki bütün adalar ona ait olsun. Hepsi. Yunanistan koskoca toprağın ava niye bize karışıyorsun. Kal Avrupa’ya işte Yani adam burada kuzeyin en tepesinde. 100’lerce kara parçasına sahip çıkıyor. Sana ne? Senin toprağına yakın değil. Mantık almıyor’’ demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-akardan-yunanistana-bu-kadar-simariklik-pervasizlik-kabul-edilemez-1060527955.html
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serdar ortaç, yunanistan, adalar, 12 ada, lozan, lozan antlaşması
serdar ortaç, yunanistan, adalar, 12 ada, lozan, lozan antlaşması

Serdar Ortaç'ın '12 Ada' açıklaması yeniden gündemde: Lozan'ı bekleyelim, 2023 bir gelsin

01:34 30.08.2022 (güncellendi: 01:40 30.08.2022)
© AASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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Ege'de Türkiye ike Yunanistan arasında yaşanan radar krizi, Serdar Ortaç'ın mart ayında katıldığı '40 Soru' adlı programda söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı.
Yunanistan’ın Ege’de Türk jetlerine tacizde bulunmasının ardından ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın Blu TV’de yayınlanan '40 Soru' programında Cansu Canan Özgen’in sorularına verdiği yanıtlar yeniden gündeme geldi.
Ege’deki Yunan adalarının Türk adaları olması gerektiğini söyleyen Ortaç, "Lozan Antlaşması 2023’te ortadan kalkacak. 2023 bir gelsin" ifadelerini kullanmıştı.
Serdar Ortaç, "Onlar bizim adalarımız. Alınmasını isterim. Ama alınmasını isterken orada savaş olmasın. Orada yaşayan Rumlar, Yunanlar tabii yerinden olmasın. Onlar gönül rahatlığıyla vermeyeceğine göre şu an tabii alamayacağız. Ama dur bakalım. Lozan’ı bir bekleyelim. 23 bir gelsin" demişti.
2023’te sonuç alınmaması halinde İstanbul’un fethinin 600. yılı olan 2053 yılında belki bir adanın alınabileceğini söyleyen Serdar Ortaç, Rusya’nın Ukrayna krizi sonrası daha da güçleneceğini, Hindistan ve Çin’in de Rusya'ya katılması halinde farklı durumların gelişebileceğini savunmuştu.
Ortaç, ‘‘Belki 53’te belki bir tanesini alabiliriz. Avşa’ya en yakınını, adını unuttum. Bir iki tanesini belki alabiliriz. Ama vermez kolay kolay. Avrupa hemen fışkırır. Ama dur bakalım Rusya’nın gücü çok değişecek şimdi. Bu yaptırımlar falan Rusya’ya zarar vermez. Sen Visa’dan Master’dan çıkartırsın. Adam kastır diye yeni bir şey kurar. Hele dur bakalım Çin’le Hindistan Rusya’ya katılırsa ne olacak? Yani 12 Adalar için. Hayalimi sorarsan, bütün Türkiye, böyle şuradaki bütün adalar ona ait olsun. Hepsi. Yunanistan koskoca toprağın ava niye bize karışıyorsun. Kal Avrupa’ya işte Yani adam burada kuzeyin en tepesinde. 100’lerce kara parçasına sahip çıkıyor. Sana ne? Senin toprağına yakın değil. Mantık almıyor’’ demişti.
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