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https://sputniknews.com.tr/20220830/rusyanin-en-buyuk-e-ticaret-platformu-ozon-istanbulda-ofis-acti-1060571228.html
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, İstanbul’da ofis açtı
Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, İstanbul’da ofis açtı
Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon Global, İstanbul'da yeni bir ofis açtığını ve yerel ortaklarla Türk malları yelpazesini genişletmeyi planladığını... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:10+0300
2022-08-30T15:10+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ozon
ofis
istanbul
e-ticaret
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Şirketten yapılan açıklamada, “Ozon Global, İstanbul'da bir ofis açıyor. Yeni ofis, perakende ve ticarette on yıldan fazla deneyime sahip Hazal Maraş tarafından yönetilecek. Türkiye'de şirket, yerel satıcıları pazar payına dahil etmeyi ve alıcılara benzersiz ve geniş bir Türk ürün yelpazesine erişim sağlamayı amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.Lojistik hizmetin Türk girişimcilerin ek maliyet olmadan Rusya pazarına girmelerine olanak sağlayacağına vurgu yapılan açıklamada, “Ozon Global, Türkiye'den Rusya'ya hızlı sevkiyat için ortak nakliye hizmetini başlattı. Teslimat süresini neredeyse iki kat azaltacak olan yeni lojistik hizmeti ürünlerin 6-8 gün arasında teslim edilmesini sağlayacak. Hızlı teslimat, Rus alıcıların Türk ürünlerine olan ilgisini artıracak” denildi.Açıklamada, Türk satıcılardan gelen ürünlere yönelik artan bir talep olduğu belirtilerek, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'den satıcı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına, mal hacminin ise üç katına çıktığı vurgulandı. En fazla talebin Türk giyim markaları, vitrifiye, beyaz eşya, kahve ve Türk tatlıları olduğuna dikkat çekildi.Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, “Ürün teslimatı konusunda yerel ortaklara lojistik imkanlarımızı sunmaya, iletişim engellerini ortadan kaldırmak için satıcı ve alıcılara Türkçe destek vermeye hazırız. Yeni başlayan satıcıları desteklemek için, Rus pazarının özelliklerini ve satışları ölçeklendirecek araçları anlatacağımız eğitim seminerleri de başlatacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiyeye-gelen-rus-turistlerin-hediyelik-tercihi-ilac-1060432333.html
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rusya, türkiye, ozon, ofis, istanbul, e-ticaret
rusya, türkiye, ozon, ofis, istanbul, e-ticaret

Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Ozon, İstanbul’da ofis açtı

15:10 30.08.2022
© Fotoğraf : Ozone-ticaret - Rusya - alışveriş
e-ticaret - Rusya - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Fotoğraf : Ozon
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Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon Global, İstanbul'da yeni bir ofis açtığını ve yerel ortaklarla Türk malları yelpazesini genişletmeyi planladığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, “Ozon Global, İstanbul'da bir ofis açıyor. Yeni ofis, perakende ve ticarette on yıldan fazla deneyime sahip Hazal Maraş tarafından yönetilecek. Türkiye'de şirket, yerel satıcıları pazar payına dahil etmeyi ve alıcılara benzersiz ve geniş bir Türk ürün yelpazesine erişim sağlamayı amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.
Lojistik hizmetin Türk girişimcilerin ek maliyet olmadan Rusya pazarına girmelerine olanak sağlayacağına vurgu yapılan açıklamada, “Ozon Global, Türkiye'den Rusya'ya hızlı sevkiyat için ortak nakliye hizmetini başlattı. Teslimat süresini neredeyse iki kat azaltacak olan yeni lojistik hizmeti ürünlerin 6-8 gün arasında teslim edilmesini sağlayacak. Hızlı teslimat, Rus alıcıların Türk ürünlerine olan ilgisini artıracak” denildi.
Açıklamada, Türk satıcılardan gelen ürünlere yönelik artan bir talep olduğu belirtilerek, 2022'nin ilk yarısında Türkiye'den satıcı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına, mal hacminin ise üç katına çıktığı vurgulandı. En fazla talebin Türk giyim markaları, vitrifiye, beyaz eşya, kahve ve Türk tatlıları olduğuna dikkat çekildi.
Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, “Ürün teslimatı konusunda yerel ortaklara lojistik imkanlarımızı sunmaya, iletişim engellerini ortadan kaldırmak için satıcı ve alıcılara Türkçe destek vermeye hazırız. Yeni başlayan satıcıları desteklemek için, Rus pazarının özelliklerini ve satışları ölçeklendirecek araçları anlatacağımız eğitim seminerleri de başlatacağız” dedi.
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